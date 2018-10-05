Посреди дороги обнаружили кровать с трупом [ Редактировать ]
Полиция Саудовской Аравии обнаружила посреди шоссе в долине Талиа кровать, на которой под одеялом находилось тело мужчины, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел в 11 километрах от административного центра провинции Асир города Абха. По данным стражей порядка, после осмотра полицейские и судмедэксперты пришли к выводу, что тело принадлежит нелегальному мигранту, которого убили выстрелом из пулемета.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, разыскиваются виновные в преступлении.
Ранее мы сообщали, что под Одессой нашли труп без головы.
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