Вспышка кишечных инфекций зафиксировали в яслях-саду в городе Нетешин Хмельницкой области. В результате в больницу попал 21 человек, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого областного лабораторного центра МЗ Украины.

"В ДОУ (ясли-сад комбинированного типа) № 6 "Радуга" г. Нетешин зарегистрирована вспышка кишечных инфекций. По состоянию на 05.10.2018 г. В инфекционное отделение КЗ "Нетишинского городского совета" Специализированная медико-санитарная часть г.. Нетишина" госпитализированы 21 человек, в том числе 20 детей до 17 лет. Все дети являются воспитанниками этого учреждения групп: №№ 3,7,8,9,10,12", - говорится в сообщении.

Среди заболевших - один воспитатель группы №9. Клинические проявления у первого заболевшего появились 4 октября. В тот день госпитализировали четырех больных: троих детей и одного воспитателя. Остальные - 5 октября.

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