Олега Сенцова вынудили отказаться от голодовки [ Редактировать ]
Олег Сенцов прекратил голодовку! Такие заголовки сегодня появились в СМИ со ссылкой на российские источники. Ну а ближе к середине дня новость подтвердила и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, это означает, что состояние Олега - критическое. Голодовка продолжалась 145 дней. Тюремщики по-прежнему не предоставляют никаких документов, подтверждающих их слова о том, что Сенцов якобы чувствует себя удовлетворительно. Денисова потребовала допустить ее к Сенцову.
Позже мотивы отказа от голодовки сам Олег объяснил в письме. Главное - это угроза здоровью и шантаж принудительным кормлением. Перед эфиром нам удалось связаться с адвокатом Сенцова - Дмитрием Динзе. И вот как он прокомментировал ситуацию.
"Мы с ним виделись. В течении 4 с половиной часов мы с ним работали. Выглядит он плохо, у него уже точка невозврата была пройдена. Выход из голодовки для него представляет большую опасность, потому что выход из голодовки для его организма - 50 на 50. Какого-либо плана лечения, его вывода из голодовки нет в настоящее время. Как это будет происходить - пока еще неизвестно. Его вынудили отказаться от голодовки в связи с тем, что врачи, которые его осматривали в последний раз, сказали, что они его прикуют в реанимации, к кровати, и будут насильно через трубку кормить. И, вообще, сделают так, что он будет, как овощ лежать на кровати и ничего не поделает. Они просто будут делать то, что они считают необходимым с ним. Они стали ему угрожать в связи с тем, что его состояние, так скажем, ухудшилось достаточно сильно. Потому что у него ишемия сердца развилась, у него начала отказывать правая почка, и, соответственно, желудок и кишечник начали из строя выходить. То есть, необратимые изменения в организме пошли. И печень начала распадаться. И ему сказали - либо ты прекращаешь голодовку, либо мы. Если не прекращаешь, то будет насильно кормится. И, соответственно, будут последствия для него достаточно плохие. Вот так", - рассказал Дмитрий Динзе, адвокат Олега Сенцова.
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