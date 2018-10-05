На этой неделе парламент, в который раз показал, что для работы достаточно одного дня

На фоне таких новостей о судьбе настоящего украинского патриота, как-то даже неловко говорить о всплеске патриотизма в Верховной Раде. А там на этой неделе события развивались очень бурно. Депутаты, в который раз в нашей истории, чуть не рассорились из-за вопроса о языке. Причем казалось бы ну уж должно быть единство хотя бы в самой коалиции по такой патриотической теме, тем более за полгода до выборов. Но дошло даже до криков "Ганьба!" в зале Верховной Рады.

Что не поделили политики на этот раз? И кто побеждает в битве законопроектов об украинском языке? Разбиралась моя коллега Екатерина Лысенко.

На этой неделе парламент, в который раз показал, что для работы достаточно одного дня. И законотворческого конвейера. Депутаты смешали все: и армию с Донбассом, и "мову" с неприкосновенностью, вплели даже телеканалы. И при этом - почти ничего не завалили.

Старт всему был дан приветствием в полиции и армии. Устав военных решили поменять, и отныне "здравия желаю" - уходит в прошлое. И вместо него:

"Слава Україні, героям слава", як базові вітання під час проходження служби", - говорит Иван Винник, народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности.

"Це важливий символічний акт і важлива символічна дія українського парламенту", - заявил Андрей Парубий, председатель Верховной Рады Украины.

За этим символическим актом последовало куда более глобальное решение. Продлить особый статус Донбасса еще на год.

"Зараз мова іде про суто технічну пролонгацію дії закону, який також не вступить в дію, якщо Російська Федерація не зробить кроки по виконання безпекового, гуманітраного, економічного блоку Мінських угод", - заявила Ирина Геращенко, вице-спикер Верховной Рады Украины.

"Пролонгація дії цього закону є важливим інструментом для продовження і збільшення консолідованого міжнародного тиску на Кремль", - говорит Максим Бурбак, народный депутат, "Народный фронт".

"Ми підтримуємо цей закон тому, що він надає шанс Україні на мир. Це надія на мир для всієї держави, дипломатичний шлях вирішення того конфлікту, який все населення України вважає головним рішення для країни", - заявил Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок".

И хотя часть фракций откровенно выступала против, голосов "за" оказалось больше. Правда, на обсуждение закона совсем не было времени. В повестке дня все так плотно соединилось, что даже заседание пришлось продлить - уже ради закона о языке.

"Мій намір, щоби ми увійшли в голосування хоча б без 5 хвилин друга".

Тут-то и разгорелись очень жаркие дискуссии. Изначально законопроектов по языку было аж четыре. Но первые два - не имели шансов. А вот следующие - едва не раскололи коалицию. Один - от Блока Порошенко, другой - так называемый комитетский, написан в соавторстве с десятками нардепов из разных фракций. И было важно - какая политсила протянет свой вариант.

"Друзі, давайте об'єднаємо зусилля, приймемо два закони, бо і той, і той має право на життя", - призвала Оксана Билозир, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

"Наша фракція буде підтримувати законопроект 5670Д".

"Мені хочеться говорити словами одниго з персонажів моїх книжок, який каже, що всі так люблять Україну, що аж ригати хочеться", - заявила Мария Матиос, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

Но рейтинговое голосование показало, что в фаворе - комитетский проект, а за вариант от БПП - голосов не дадут. В ответ - Блок Порошенко не дал голосов оппонентам.

"Голосование за мову провальное".

"Коли на броди виносять одне, фарисеї, а тут у парламенті валять важливий закон про мови - знову хочуть надурити народ", - говорит Олег Ляшко, народный депутат, Радикальная партия.

В итоге, пришли к компромиссу.

"Ми будем голосувати за цей закон який наполягаєте, ми зі своєї сторони на другому читанні будемо наполягати на врахування всіх правок, щоби недолугі речі з цього закону викинути", - заявил Игорь Грынив, народный депутат, фракция "Блок Петра Порошенко".

В результате - закон в первом чтении приняли. Впереди - голосование за окончательную версию. Но уже сейчас видно, что суть документа депутатов интересует намного меньше, нежели политические бонусы.

"8 разів голосували закон про державну мову у першому читанні, 8. І тільки з восьмої спроби, коли вже весь зал об'єднався і коли був дійсно тиск зроблений - все таки БПП проголосувало за той законопроект, який підготовлений комітетом, громадськими активістами", - заявил Иван Крулько, народный депутат, "Батькивщина".

"Ми голосували проти цього закону. Ми вважаєм, що нічого позитивного для України і громадян не несе, прикриваючись псевдопатріотичними гаслами щодо захисту мови діючий президент вирішує питання свого майбутнього переобрання", - заявил Николай Скорик, народный депутат, "Оппозиционный блок".

А если говорить о сути документа, то он призван расширить сферу применения украинского. Вообще, история с этим законом тянется еще с февраля, тогда Конституционный суд отменил закон "О языковой политике", доставшийся еще от позапрошлой Рады. И теперь языковая тема специальным законом не регулируется вообще. Из новаций - может появиться Нацкомиссия по стандартам украинского и даже Уполномоченный по защите языка. А вот некоторые спорные нормы из документа удалось исключить.

"Ми ухвалили законопроект у першому читанні, в якому немає мовних інспекторів, і це була компромісна позиція. Там є уповноважений із захисту державної мови", - говорит Анна Гопко, народный депутат, внефракционная.

Закон об украинском языке еще будут править, и что будет на выходе - толком не знают и сами депутаты. Но и на этих скандалах работа избранников не ограничилась. Был в Раде еще и Генпрокурор - пришел за решением о снятии неприкосновенности с Дунаева, нардепа от Оппоблока.

"Наразі я прошу зняти депутатську недоторканість тільки для того, щоб перевірити, чи дійсно був умисел у народного депутата внести неправдиві відомості в його декларацію ", - попросил Юрий Луценко, Генеральный прокурор Украины.

Правда, после голосования Дунаев остался с иммунитетом. Депутаты Генпрокуратуру не поддержали. А вот петицию против двух телеканалов приняли.

"Я не голосував. Це не є питання парламенту, у нас є нацрада з питань телебачення, у нас є суд, давайте туди подавайте, розглядайте, але це не питання українського парламенту", - заявил Алексей Гончаренко, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

"Це не заборона діяльності цих каналів, це звернення Верховної Ради до уповноваженого органу, комісії з питань телебачення і радіомовлення для того, щоб вони більш ретельно придивилися до тієї інформації, яка лунає в ефірах NewsOne і 112", - говорит Татьяна Острикова, народный депутат, "Самопомич".

И что бы теперь ни говорили депутаты, это решение уже удивило Европу. Там - обеспокоены. Чего стоит одно лишь заявление ОБСЕ с призывом действовать только в судебном порядке и не допускать произвола.

Ну а следующая пленарная неделя должна стать бюджетной. В первом чтении смету уже могут вынести на голосование. Так что новые ссоры в зале обеспечены.