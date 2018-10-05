Ну а сам министр Павел Климкин сегодня в Харькове провел очень показательную встречу со словацким коллегой - открывали почетное консульство Словакии. Но подтекст и там был частично венгерским.

Ведь не так давно у Словакии с Венгрией возникли именно такие же проблемы - раздача паспортов затрагивала словацкую венгерскую общину, а это 10 процентов населения страны. Решение было жестким: всех, кто взял чужой паспорт, лишали словацкого гражданства. Спор дошел даже до Европейского суда по правам человека. И вот теперь украинские дипломаты говорят, что могут воспользоваться и словацким опытом в противостоянии с Венгрией.

"Ми турбуємось про нашу угорську громаду. Це дійсно наша громада. Наші угорці, маємо для них зробити більше. І в плані знання мови, щоб вони не відчували себе, знаєте, угорський прапор як символ національної ідентичності, час там угорський, вони мають відчувати себе в нашій країні не ізольованими. Тому маємо їм допомогти. А Угорщина, звичайно, її реакція, я сказав, вона фундаментально неадекватна, оскільки наш консул, він не порушує законів, не порушує міжнародного права, навпаки, ми прагнемо до розвитку відносин з Угорщиною. Тому наша лінія і на майбутнє - ми не збираємось воювати з Угорщиною, але ми будемо дуже чітко і послідовно відстоювати наші національні інтереси. Це буде із всіма країнами. Угорщина, до речі, от ми сьогодні тут, в Харкові, з моїм великим другом міністром закордонних справ Словаччини Мирославом Лайчеком. У них теж були проблеми з Угорщиною. Вони не пускали угорців і судилися. До речі, ми будемо їх теж досвід використовувати. У нас є дуже чіткий план, як діяти. Політично, в судах. Є дуже чіткий план, ви побачите", - заявил Павел Климкин, министр иностранных дел Украины.

Кстати, на этой неделе Павел Климкин написал статью для "Европейской правды" о двойном гражданстве.

Министр подтверждает, что проблема двух паспортов выходит далеко за пределы отношений с Венгрией. И советует начать дискуссию по этому вопросу. Впрочем, Климкин не говорит прямо, что конкретно по его мнению должно стать результатом такой дискуссии, но очень прозрачно намекает о необходимости не ухудшать положение наших сограждан с двумя паспортами и "не клеймить их как предателей", это была цитата.