В этом году на ремонт и строительство дорог выделили рекордные 47 млрд грн

36 миллиардов, 47 миллиардов, 56 миллиардов. Расходы государства на ремонт и содержание дорог растут каждый год. Это одна из самых больших статей бюджета. Но и этих денег не хватает! Слишком много ям, слишком алчные воры и слишком долго накапливались проблемы.

В итоге, плохие дороги - главная причина аварий. В любой цивилизованной стране дорожные службы уже были бы завалены исками от пострадавших водителей. К примеру, в Америке с их-то качеством дорог на выплаты автомобилистам государство тратит миллионы долларов. А что у нас? Феруза Бегматова выясняла.

"Я попал в ДТП по улице".

Это - автовладелец Никита Кушнерский.

"- Мерседес, с500.

- И вторая машина?

- Яма!"

В яме у машины Никиты повредилось колесо. А это значит, что на место ДТП должна приехать полиция, а за ней - дорожники. Которые, в теории - должны быстро устранить аварийный участок. А затем - даже за ремонт поврежденного авто владельцу компенсацию заплатить.

Но на том конце провода такого поворота явно не ожидали. Хотя родные дороги с лунным ландшафтом - главная причина аварий.

"Степень аварийности порядка 97 процентов", - говорит Виктор Медведь, юрист.

А чтобы и аварийность победить, и одну из двух главных бед страны устранить - в этом году на ремонт и строительство дорог выделили рекордные 47 млрд грн! В следующем - обещают еще больше! Но сколько дорожный бюджет не расширяй - все равно на все не хватит!

"Необходимо где-то порядка 100 млрд долларов", - говорит Виктор Медведь, юрист.

Ведь почти 90 процентов дорог в Украине и дорогами назвать сложно. Да и быстро восстановить то, что не ремонтировали годами не возможно.

"У нас нет производственных мощностей, чтобы освоить эти деньги", - говорит Виктор Медведь, юрист.

Рабочие руки и техника в дефиците, а вот - чиновников, которые с энтузиазмом берутся освоить бюджетные деньги - с избытком.

На прошлой неделе таких энтузиастов правоохранители искали аж в 15 областях! По всей стране провели массовые обыски в автодорах. А все потому, что обнаружили списание госсредств на четверть миллиарда гривен! В "Укравтодоре" позже объяснили: они не виноваты, это все "попередники" - в 12-14 годах. К примеру, к Евро законы математики в дорожной арифметике лихо объезжали:

"5 млрд выделялось на строительство -5 млн на км - себестоимость, при нормальной наценке - 6.5 млн, но получалось 40 млн 8.50 коррупционная составляющая зашкаливала", - говорит Виктор Медведь, юрист.

А пока чиновники сквозь дорожные ямы просеивают государственные миллионы, водители - безвозвратно теряют там свои кровно заработанные!

"Ущерб получился больше 100 тысяч гривен", - говорит Никита Кушнерский, автомобилист.

Такую сумму нашему герою пришлось выложить из своего кармана за ремонт машины, когда он влетел в очередную яму - 2 года назад. Тогда он тоже пытался возместить ущерб.

"За все время сотрудники перекидывали то в главк, то. И в итоге материал просто потерян. Нужен виновник - сначала нужно установить кто в этом виноват, а потом на него подавать", - говорит Никита Кушнерский, автомобилист.

В этот раз Никита решил быть более настойчивым.

Но по иронии судьбы, пока ждали полицию, Никита попал во второе ДТП. В его машину въехала фура.

Не рискуя ждать полицию дольше - решили воспользоваться, так сказать, служебным положением:

"Я журналист, мы подъехали сюда и хотели узнать, когда приедет полиция".

После звонка - экипаж полицейских приехал сразу.

"В меня въехала фура, пока я стоял.

- В смысле?

- Ну вот в прямом, у меня джек-пот, да".

Полиция хорошо знакома с процедурой при "ямочных ДТП" поэтому и ответственных за содержание дорог уже сами вызвали:

"А приезжает ШЕУ? Я на таком раз был, в прошлый раз не приехали. Хотя бы должен представитель".

Представители дорожной службы должны зафиксировать наличие ямы и найти ответственного за этот участок. Но за нашей неторопливой беседой - пошел третий час ожидания. А представителя все нет.

На четвертый час устала ждать уже и полиция.

"Хотим узнать, когда будет дежурный?

- Сейчас буду искать. Выедут, осмотрят, будут заделывать, конечно".

Но сколько украинские ямы "не заделывай" они появляются вновь. И хотя в "Укравтодоре" обещают упразднить ямочный ремонт, как явление - пока временные заплаты на дорогах ставят повсеместно. А украинские водители повсеместно из ям едут прямо на СТО.

"Ппо дорогам госзначения за последние 2 года было всего лишь 6 обращений в суды, 1 решение - 1 обращение было выиграно. 1 было отозвано, остальные находятся в производстве", - рассказывает Александр Кава, советник главы "Укравтодора".

Но если в Украине получить компенсацию от Автодора - это настоящее судебное чудо, то за границей - привычная практика.

"О Боже! Тут яма!"

Америка - страна ровных дорог и частых судебных исков. Поломал машину в яме на трассе - город должен выплатить компенсацию.

"Там была большая яма и я пытался ее объехать, но не смог".

Не смог Крис добится справедливости и от местных властей. И полторы тысячи на ремонт машины заплатил сам.

"Они сказали, что не знали о существовании этой ямы".

Хоть и выглядит эта история очень по-украински, но это скорее исключение. В Америке дорожные службы ежедневно проверяют состояние трасс - фиксируя и ограждая аварийные участки. Ведь ремонтировать дороги казне дешевле! Потому что на компенсацию убытков водителям, которые повредили машины из-за выбоин - тратят космические суммы. К примеру, в Северной Каролине ежегодно - порядка 6 миллионов долларов, а в Луизиане - 42 миллиона! За поломку авто из-за плохой дороги выкладывают от ста долларов до нескольких тысяч. Ести есть пострадавшие, то и до суммы с шестью нулями может дойти.

"Я повредил машину".

Ростислав - наш соотечественник, который давно живет в Америке. Машину повредил как раз по вине дорожных служб. И в результате: получил чек не выходя из дома.

А чтобы получать компенсацию от государства стало легче - в Штатах даже приложение запустили, в котором жителям предлагают фотографировать ямы и отправлять снимки в городские службы. Как доказательства.

Но в наших реалиях - эти ноу-хау точно не работают. Украинских дорожников не то, что фотографией, даже полицейским протоколом не проймешь.