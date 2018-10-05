В Раде завершился процесс формирования ЦИК [ Редактировать ]
Сегодня в Верховной Раде завершился процесс формирования Центризбиркома.
Новые члены ЦИК приняли присягу и комиссия, таким образом, может начать полноценную работу. Эти 14 человек присоединятся к 2 членам комиссии, которые занимают свои должности с 2014 года. Еще одно место в комиссии пока остается вакантным. Напомню, депутаты увеличили состав Центризбиркома с 15 до 17 человек. Впрочем, финансирование оставили прежнее, так что как минимум на одном новом члене комиссии придется экономить.
Успел новый Центризбирком и распределить должности. Новым главой комиссии стала представительница группы "Воля народа" Татьяна Слипачук.
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