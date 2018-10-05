Особый статус Донбасса и спорный языковой закон: какие еще законы приняли депутаты?

Депутаты, в который раз в нашей истории, чуть не рассорились из-за вопроса о языке. Причем казалось бы ну уж должно быть единство хотя бы в самой коалиции по такой патриотической теме, тем более за полгода до выборов. Но дошло даже до криков "Ганьба!" в зале Верховной Рады