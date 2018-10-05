Народный депутат из фракции "Самопоміч" Татьяна Острикова и политический эксперт Тарас Загородний в эфире "Подробностей недели" на телеканале "Интер" ответили на ряд вопросов, касательно так называемого языкового закона, который накануне приняла в первом чтении Верховкая Рада.

В частности, Татьяну Острикову спросили, почему из законопроекта языковых инспекторах и как будут контролировать выполнение закона, в случае его принятия.

"Вы во время дискуссии в парламент, задавали вопрос коллеге, который представлял законопроект, о языковых инспекторах, действительно, такие нормы в законопроекте были, потом их под стенограму сняли. Будут ти эти языковые инспекторы или нет? Если нет, то кто будет контроль осуществлять? Неужели полицию будем звать, чтобы проверять, насколько чиновники выполняют закон о языке?", - задал вопрос ведущий.

"Дійсно, питання мови - це питання, на якому часто політики спекулюють і роз'єднують суспільство, залучаючи ту чи іншу категорію виборців до своїх шанувальників. Тому, щоб спокійно, нормально врегулювати питання української мови, як державної мови, саме в управлінському публічному житті є погоджена позиція експертів, громадськості, політичних сил, в більшості, що не санкціями потрібно заохочувати людей спілкуватися українською мовою, і тому, саме вчора під стенограму були ці мовні інспектори, які викликали роздратування, бо вони, начебто, мали ходити по скаргам чи державні управлінці і чиновники говорять і пишуть українською мовою, цей інститут був виключений із тексту законопроекту. Що це означає - що на сьогоднішній день їх там немає і більше того, я знаю, що виникає питання, що ще може змінитися до другого читання. Я б ще лібералізувала штрафні санкції. Їх понизили. Я думаю, що їх треба понизити, тому що не санкціями, повторюсь, потрібно людей заохочувати", - объяснила свою точку зрения Татьяну Острикову.

Тарас Загородний, также выразил свою точку зрения, насчет того, каким образом обеспечить выполнение закона, в случае его принятия.

Он ответил на вопрос, не кажется ли ему, "что сейчас проголосуют, на выборах используют, а потом, может быть и забудут об этом законе, денег не дадут (из бюджета. - ред)?"

"Я не виключаю, що це так і буде , тому що, я тут погоджуюсь, краще популяризувати українську мову, престиж української мови повинен зростати, а престиж української мови, українського прапора і українського паспорта буде коли люди будуть відчувати і заможність, і це все просто поєднуватись. Наприклад, вивчають англійську мову не через те, що хтось нав'язує, або китайську мову - тому що бачать успіхи держави і до неї просто тягнуться люди. Тому в данному випадку це комплексне питання - боротися з олігархією, боротися з корупцією, щоб і люди поверталися. Тому що, якщо 2 мільйони зараз українців, це в основному україномовні, це в основному захід України, через безробіття їдуть в Польщу, це означає, що вже їх діти, скоріш за все будуть розмовляти польською мовою, а онуки вже точно будуть поляками", - ответил Тарас Загородний.