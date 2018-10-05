Венгрия будет жаловаться на Украину США. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел. И сделал он это в ответ на призывы из Вашингтона к Будапешту не блокировать сотрудничество с Украиной в НАТО. Американской реакции пока нет, но венгры говорят, что рассчитывают на солидарность.

Еще один новый участник этой истории - Польша. Там тоже заявили, что конфликт не должен влиять на сотрудничество Украины с НАТО и Евросоюзом.

Напомню, Будапешт использует и ЕС, и НАТО для давления на Украину. Венгерские политики уже не первый месяц попросту блокируют любую совместную активность этих организаций с нашей страной.

Но и это наверняка еще не предел - и мы, возможно, на пороге нового обострения. Украина объявила персоной нон-грата венгерского консула в украинском Берегово, который организовал раздачу паспортов и инструктаж, как прятать двойное гражданство.

А вот венгры, в свою очередь, выслали из страны не просто консула, а первого секретаря посольства Украины в Будапеште. И в украинском МИДе уже назвали такое решение непропорциональным.

Ну а что обо всем этом думают сами люди, которые живут по обе стороны границы? Тысячи украинцев, которым все-таки понадобилось второе гражданство. Их позиция в сюжете моей коллеги Елены Зориной.

Два, а то и три паспорта в одни руки.

"Я не виключаю, що на Закарпатті є люди, які мають український, угорський і румунський паспорти", - говорит Дмитрий Тужанский, эксперт по вопросам украино-венгерских отношений.

Чуть ли не в каждом приграничном городке и селе живут граждане Украины, и они же граждане Евросоюза.

"У кого єсть, то даже не говорять. Я не знаю, як вони отримують", - говорит Степан, житель села Яноши.

Скандал последних недель. Видео, на котором украинцы получают венгерские паспорта с шампанским и четкими ЦУ от дипломатов - никому ни слова.

Всего 30 километров от Ужгорода, а уже словно в другой стране. Венгерские флаги почти везде даже на мэрии, дублированные названия улиц.

"- Не, я не говорю, только по-венгерски.

- Только по-венгерски?

- Ние".

"Я чуть-чуть по-русски знаю, но украинский не",- говорит Маргарита, жительница Берегово.

Это Берегово. Тот самый городок, который оказался в центре дипломатического скандала. Возле венгерского консульства никого нет, только охрана.

Местные жители, из которых почти половина - венгры, шутят: скандал добавил городу популярности. И туристов привлек. А вот чиновникам не до шуток.

"Це питання митниці, питання спецслужб. У вас один паспорт? - На сьогоднішній день так", - говорит Михаил Ляшко, заместитель городского головы Берегово.

Для чего украинцы получают второй паспорт? И сколько их? Несколько сотен тисяч или больше.

"Дехто колекціонує. Ключове питання - це робота в ЄС. І заробляти за європейськими мірками, по кілька тисяч євро без оцьої волокіти з дозволами на роботу", - объясняет Дмитрий Тужанский, эксперт по вопросам украино-венгерских отношений.

Село Великая Паладь. До границы с Венгрией, да и с Румынией - рукой подать, всего несколько километров. Но вот украинский здесь понимают уже не все. Даже если поздороваетесь, ответят на венгерском.

"- Сийо!

- Сийо, це шо значить?

- - Добрий день!

- - Привіт!"

Почтальон Ирма Людвиковна - одна из немногих в селе, кто знает украинский. Здесь, рассказывает, он редко в ходу. Да и сама говорит на нем только на совещаниях.

"Йоу тренчи решта".

Занятия первоклашек в местной школе. Наряду с венгерским дети начинают учить и украинский. Он здесь, как факультатив, всего несколько часов в неделю.

"Українська зависить, який клас. Это з 4 до 5 урок в тиждень. На украинской мове проводим допризовну підготовку", - рассказывает Гейза Шевтер, директор школы села Великая Паладь.

Украинских семей в селе - мало. Две или три.

Это на работе она говорит на венгерском, а в семье - на украинском. Наталья училась в Ивано-Франковске, да и тут - ходила в украинскую школу.

"Маму занесло, то вона вже тут 40 років проробила в аптеці, вона мені передала свою роботу", - рассказывает Наталья Чилог, фармацевт.

Школа, детсад, церковь, полуразрушенный дом культуры. И полупустые улицы. Работы в селе немного. Выращивание клубники и табака, да местный завод.

Венцел Биров, голова села Великая Паладь.

"Такие люди, что семьями выезжают за кордон. Не лиш в Угорщину, а й Німеччину, Словакию, Голандию, хто де заробляє.

- Паспорти які мають?

- Українські мають, може ще хтось має угорський, но треба знати, що угорський люди беруть, щоб устроиться на роботу за кордоном в Євросоюзі".

Великобритания, Германия, Франция. С чужим паспортом украинцу вся Европа открыта. И зарплаты уже не как у заробитчанина, а как у европейца.

"Это хороший шанс объездить Европу и пожить там. С венгерским паспортом это проще, но все двойное гражданство - это проблема. 90% людей, которые получают наши паспорта, конечно, это венгерские украинцы. А 10% - те, которые покупают документ на черном рынке", - говорит Аттило, продавец.

Небольшой венгерский городок Хайдудорог до недавнего времени довольно популярное место среди украинцев. Формально здесь прописывались, порой по несколько десятков человек в одном доме. Хотя на самом деле о наших согражданах местные даже сейчас ничего не слышали и не знают, да и украинский абсолютно не понимают.

"- Добрий день, ви розумієте українську?

- Не понимаю!"

Скандал этого года. Масштабные аресты местных чиновников и украинцев, пытавшихся наладить паспортные схемы. Но историю замяли. Да и в самом Хайдудороге обо всем уже подзабыли.

"- Это правда, что ваш городок довольно популярен среди украинцев?

- Нет. Они не живут здесь, только венгры", - говорит Дори Коешвари, жительница города Хайдудорог.

"Я знаю несколько уголовных дел, где фигурируют даже венгерские чиновники. Я слышал, что купить второй паспорт, венгерский паспорт, можно за 4-5 тысяч долларов и дороже", - говорит Юрий Чобо Собослой, историк, ассистент профессора университета города Ньиредьхаза.

Схем много. Одна из популярных - прописаться в другой стране и найти там мнимых родственников.

"Підібрати документи, вивчити мову. Було десь до 100 справ, кримінальних справ, за підробку документів щодо громадянства", - говорит Дмитрий Тужанский, эксперт по вопросам украино-венгерских отношений.

Получить гражданство Евросоюза - это хорошо налаженный бизнес. Подобных объявлений полно в интернете. Паспорт Венгрии или той же Румынии получить, уверяют, проще простого. Полгода - и он у вас в кармане. Были б деньги.

"Полная стоимость услуги от "А" до "Я" по гражданству Румынии составляет 3 тысячи евро для Вас. Вы должны выучить текст присяги - это 20 слов. Три строчки всего лишь. Jur să fiu devotat patriei şi poporului român, să apăr drepturile şi interesele naţionale, să respect Constituţia şi legile României", - рассказывает Денис, сотрудник фирмы, продающей паспорта Евросоюза.

Паспортный скандал с Венгрией обострил отношения между двумя странами. Консула, замешанного в этой истории, к концу недели Украина объявила персоной нон-грата и дала 72 часа, чтобы покинуть страну. Будепешт ответил зеркально.

"Это настоящая проблема, которая может усложнить отношения между двумя странами. Но здесь, в Венгрии, считают, что это не оправдывает украинцев и их государственных чиновников. Это должно быть решено двумя странами в процессе переговоров", - заявляет Юрий Чобо Собослой, историк, ассистент профессора университета города Ньиредьхаза.

Впрочем, здесь, в Венгрии, двойное гражданство не запрещено. Да и действия обычных украинцев, стремящихся в Европу без границ - поощряют.

В Украине же пока думают, как быть. Проверить, сколько паспортов у сограждан - без информации другой страны почти невозможно. Как и наказать тех, кто уже принял двойное гражданство.

"У всех, депутатов тоже есть. Пусть сначала свои отдадут", - говорит Андрей, житель села Яноши.