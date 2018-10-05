Что вынудило работников газовой отрасли выйти на открытый пикет перед Нацкомиссией по регулированию энергетики? [ Редактировать ]
Но и это еще не все. Работники газовой отрасли тоже грозят забастовкой! И тоже - из-за проблем с оплатой труда.
На этой неделе они уже пикетировали Нацкомиссию по регулированию энергетики. Сотни людей из двадцати газораспределительных предприятий из большинства областей Украины. Главное требование - пересмотреть тариф на доставку газа.
При нынешнем тарифе, а он не пересматривался уже три года, пока росли все другие цены в стране - нельзя обеспечить выплату зарплат в отрасли даже на уровне среднем по промышленности. Тысячи людей из-за этого уже уволились.
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