Украина и Грузия упростили правила пересечения границы, теперь люди смогут въезжать в страну по внутренним документам - ID паспортам.

Соглашение об этом подписали сегодня в Кишеневе главы правительств двух стран. В столице Молдовы проходит саммит ГУАМ - регионального объединения четырех государств - Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Нашу страну на саммите представляет Владимир Гройсман.

И там же в Кишиневе премьер специально для нашей программы ответил на вопросы о дорогах в Украине. Как будут контролировать расходование бюджетных средств? И что планирует сделать правительство, чтобы снизить аварийность? Давайте посмотрим.

- Как сделать украинские дороги качественными?

- В 17 році ми почали масштабно будувати дороги. І єдине, що сьогодні потрібно робити - це продовжувати виконувати той план, який ми затвердили на 18-22 рік. Мова йде про те, що ми за п'ять років з'єднаємо абсолютно всі обласні центри між собою. Ми в наступному році передбачаємо 56 мільярдів на дороги в Україні. В цьому році - 47 мільярдів. З яких 11 мільярдів пішло на місцеві дороги. В наступний рік це буде 56 мільярдів, з яких 17,7 мільярда підуть на місцеві дороги. Це дороги між районними центрами, там де ніколи у держави не доходили руки до цих питань, але сьогодні ми їх починаємо вирішувати. Друга позиція. Дуже важлива. Ми почали будувати дороги в 17 році, а проектування залишили ще старим. Пост-радянським. І тому з вересня місяця ми багато працювали над тим, щоб змінити норми проектування, щоб дороги були такі, як у Європі. Щоб рівень безпеки був таким, як у Європі. Це означає, що потрібно будувати відповідні заходи, прямо на дорогах, в рамках будівництва. Рухи по колу, які дають зменшення швидкості, острівці безпеки, освітлені пішохідні переходи. Різні автоматичні системи, розділюючи системи на дорогах, щоб роз'єднати зустрічні смуги. Це все дасть нам можливість уникнути величезного виклику, який у нас є. У нас величезна смертність на дорогах. Як тільки ми будуємо дорогу, по ній починають літати зі скаженою швидкістю. Тому з одного боку, питання будівництва доріг буде продовжуватися, але з іншого боку, ми будемо посилювати наші вимоги і в тому числі контроль не тільки за будівництвом протиаварійних заходів або систем захисту людей, а в тому числі і контролем за водіями. Тому що головна причина високої смертності, високого рівня ДТП - це все ж таки пришвидшення швидкості на українських дорогах.

- Как победить воровство при ремонте дорог?

- В жовтні вже буде закінчений аудит, щодо виконання робіт. Ми за цей сезон зробили більше 3 тисяч технологічних перевірок по асфальтом-бетонним сумішам, технологіям і так далі. Зараз робимо фінансовий аудит. Зараз можу сказати єдине - українські дороги можливо робити без будь-яких зловживань, це однозначно. Але я також розумію, що завжди, коли щось відбувається позитивне, хтось намагається на цьому паразитувати і не додавати кошти до українських доріг. Але це питання правоохоронної системи, це питання наших аудиторських служб, вони зараз будуть робити перевірки і я одразу буду звертатися до правоохоронної системи, для того, щоб карати тих, хто можливо дозволив собі покласти гроші не в дороги, а в кишені. І я наголошую, українці мають їздити по гарним дорогам. Якщо говорити про нашу стратегію, то за п'ять років об'єднати всі об слані центри, то це дуже серйозна ділянка роботи. Це приблизно біля 300 мільярдів гривен. Тобто, якщо з таким фінансуванням, як сьогодні, то ми виходимо на такий показник того, що ми з'єднаємо всі дороги. Ну а далі, досконалості немає меж. Тобто мова йде про те, що це десятки сотні мільярдів, які треба інвестувати в українську інфраструктуру.