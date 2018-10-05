В столице урезали надбавки учителям [ Редактировать ]
Учителя грозят забастовкой! Доплат - нет, люди живут только на ставку. И это при том, что и с доплатой-то доходы у них получаются откровенно унизительными. Планировали выйти протестовать возле Кабмина. Но акцию перенесли. Говорят, надеются на компромисс. Почему вообще возникла такая проблема? И кто должен ее решать? Разбиралась Инна Томина.
"Життя вчителя - як цей кактус. Одні колючки".
Двадцать лет стажа. Нагрузка более 20 часов в месяц и классное руководство. Это - трудовые будни учительницы биологии Елены Савенок. Говорит: профессия хоть и благородная, но не благодарная.
" Я спеціально порахувала, за 21 годину я отримую - 6 тисяч 218 гривень. Але, в зв'язку з тим, що я живу в місті Києві, нам доплачували. 20 відсотків нам платив Кабмін - це виходить 1244 грн, і 30 відсотків нам оплачували муніципальні надбавки це - 1866 грн", - рассказывает Елена Савенок, учительница биологии.
Всего Елена Васильевна получала около 9 тысяч. Но после летних каникул ее и коллег ждал сюрприз. В столице решили урезать надбавки! А это ни много, ни мало - треть скромного учительского дохода!
"Тобто виходить, що ми вже на межі жебрацтва".
В столице семье выжить и на 9 тысяч в месяц трудно. А на 6 - вообще катастрофа. Половина зарплаты уходит на еду, остальное - съедят платежки.
"Якшо з нас знімають всі надбавки і залишається одна зарплата, то в мене більше ніж 50 відсотків іде тільки на оплату комунальних послуг".
А доплат нет, потому что городском бюджете не хватило денег, - говорят в профсоюзе.
"Дефіцит 865 мільйонів. Враховуючи, що Київська влада знайшла ресурси зі своїх джерел на грошову винагороду, то за чотири місяці потрібно винайти ще близько півмільярда", - говорит Александр Яцунь, председатель Профсоюза работников образования и науки Киева.
Эти деньги столичные власти пообещали найти. А вот учителям в регионах - повезло еще меньше.
"Було 28 вересня день дошкільнят і було привітання нашого міністра. Гарні пафосні слова, як до нас гарно відносяться, як шанують. А глянеш на нашу зарплатню - на що ми повинні прожити, вижити. Бачиш ці копійки і бачиш, що до нас держава геть не так ставиться, як в своїх промовах", - говорит Ольга Немыкина, психолог детсада №61 в Кропивницком.
Это педагоги в Кропивницком. Их финансовая ситуация - одна из самых сложных в стране. Они никак не могут решить главное арифметическое задание. Как разделить копеечную зарплату так, чтоб хватило на все.
"У кожного з нас діти, у кожного з нас хворі батьки, потрібно допомагати і нашої зарплати, на жаль, не вистачає", - жалуется Ирина Нижник, воспитательница детсада №67 в Кропивницком.
"Нам дуже важко всім, це і комунальні послуги, і ринкові ціни, зростають кожен день. Я вже не кажу, що ми щоденно готуємося до уроків і потрібні матеріали", - говорит Лариса Пухальская, учитель школы №16 в Кропивницком.
Раньше, по вертикали столица, область, районы - спускались дотации, которые шли на доплаты медикам, педагогам и библиотекарям. После децентрализации схема изменилась. И оказалось, что не все местные власти готовы к переменам.
"Найпроблемніша ситуація м. Кропивницький, де більше 55 млн грн не вистачає. Ми з цього приводу звернулися до Кабміну, до урядових структур, МОН, щоб проблеми були вирішені, поки що вони нереалізовані", - говорит Сергей Петров, и.о. председателя Кировоградского областного профсоюза работников образования.
А пока проблема не решена, педагоги готовятся к всеукраинской забастовке. Предупредительной.
"17 жовтня ми плануємо всі разом організовано вийти, біля Кабміну. Наша ціль - не акція ради акції, а щоб нас почули і сіли за стіл переговорів", - объясняет Сергей Петров, и.о. председателя Кировоградского областного профсоюза работников образования.
Но в Кабмине решать проблемы посоветовали не на Грушевского. Говорят, деньги на надбавки стоит искать на счетах местных властей. Мол, именно там не правильно распоряжаются средствами. А после массовых жалоб - в регионы еще и ревизоров отправить обещают.
"До цієї перевірки буде долучена державна аудит служба, з обласних коштів ми гроші людям заплатимо, а обласні кошти як вони потрапляють - вони потравляють з державного бюджету, а цих голів адміністрацій позвільняємо", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
И вообще, оправдываются в правительстве, за последние два года пусть и не намного, но зарплаты педагогам все-таки подняли.
"У середньому вчителі за вересень отримали 7400 гривень. Але це реальна зарплата вчителів, оскільки є вилка цієї зарплати - молодий вчитель починає із зарплати у 4,5 тисячі гривень", - говорит Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины.
Но вот в следующем году на повышения денег в госбюджете нет.
"Для того, щоб це можна було реалізувати, треба додатково 110 млрд грн. Це значна частина бюджету освіти в цілому України. Зрозуміло, що таких ресурсів в бюджеті 2019 року додаткових немає", - говорит Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины.
Но зарплату в 11 тысяч украинским работникам образования все же обещают. Правда, в 2023 году.
"Таке якесь враження, знаєте, що ті урядовці не вчилися і не знають, що знання на сьогоднішній день це саме головне, що ми можемо дати діям.
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