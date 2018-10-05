Резервы Нацбанка снизились на $500 млн [ Редактировать ]
И, кстати, показательная новость о госдолге. Всего лишь за сентябрь резервы Нацбанка снизились аж на 500 миллионов долларов. Деньги ушли - как раз на выплаты кредиторам.
Теперь резервы Нацбанка покрывают лишь два месяца импорта в страну, это очень низкий показатель.
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