Готовятся к обсуждению бюджета на следующий год и в "Батькивщине". В этой политсиле уже не раз голосовали против законопроектов о бюджете и обещают поступить так же и в этом году, если правительство не внесет поправки в документ.

"В цьому бюджеті величезна боргова яма. Якщо в минулому році ми платили, як Україна, 305 мільярдів гривень, на обслуговування і повернення боргу. І це було більше, ніж Пенсійний фонд. І більше. ніж видатки на оборону. На наступний рік вони хочуть вже 419 мільярдів гривень закласти на повернення і обслуговування боргів держави, які накопичені цим президентом і цим урядом. А це означає, що це буде майже вдвічі більше, ніж весь пенсійний фонд країни. І це буде в 4 з чимось рази більше, ніж те, що витрачається на оборону України. Тобто, нас втягують, втягують, втягують в боргову яму. І тому наші пропозиції - це розморозити пенсії та заробітні плати. Це припинити далі лізти в борги, які не просто проїдаються. А ці борги зараз, які бере Україна, вони використовуються на фінансовіі піраміди, на їх обслуговування, які побудовані в Національному банку. Треба абсолютно переглянути тарифну політику, і бюджет з такою тарифною політикою приймати не можна. По суті, це бюджет стагнації економічної, це бюджет бідності", - заявила Юлия Тимошенко, лидер "Батькивщины".