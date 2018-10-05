Леонид Кучма завершил работу в Трехсторонней контактной группе [ Редактировать ]
Переговоры в Минске - больше не задача для Леонида Кучмы. Он завершил свою работу в группе украинских переговорщиков и на этой неделе последний раз участвовал в работе трехсторонней контактной группы.
Кучма назвал и фамилию человека, который может заменить его на переговорах. Это Руслан Демченко, бывший заместитель министра иностранных дел. По словам Кучмы, он и так ему помогал. Впрочем, решение принимать - президенту Украины Петру Порошенко.
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