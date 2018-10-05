Мирное урегулирование на востоке Украины стало темой Киевского саммита по безопасности. Кто участвовал? И какие решения приняты? Давайте посмотрим.

Женщины-политики, бизнесмены, активисты, иностранные депутаты и руководители международных организаций. Форум "Женщины. Мир. Безопасность" собрал в столице более 600 гостей. Главные вопросы - как усилить роль женщин в урегулировании конфликта на Донбассе.

"Наша главная задача - это в одном месте объединить, сплотить людей и идея, которая здесь родилась - создание рабочей платформы по примирению в Украине люди сегодня не получают помощь, законы не работают и реально защиты и помощи сегодня не получают - пострадавшие ни переселенцы, ни те, кто потерял свое жилье и тем более дети, пострадавшие от войны, поэтому нам так важен диалог общественного и политического сектора под одной крышей", - говорит Наталья Королевская, народный депутат, "Оппозиционный блок", глава объединения "Женщины ради мира".

Женщины-депутаты, премьеры и президенты. Гендерное равенство - одна из основ, на которой создавался ЕС, говорят европейские депутаты.

"Мы знаем из мирового опыта как влияет участие женщин на мирные переговоры, на решение конфликтов в обществе. Я очень горжусь, что являюсь частью этого саммита. И я и Евросоюз будем поддерживать эту инициативу, потому что всем нам нужны результаты", - говорит Клер Муди, депутат Европарламента.

Преодолеть конфликт на Донбассе - можно лишь благодаря совместной работе - власти и общества, уверены участники форума. Но главное быть готовыми к компромиссу.

"Без компроміса в суспільстві вирішити це питання неможливо. Друге - ми повинні переходити до офіційних прямих переговрорів з усіма сторонами. Створювати дорожню карту. Є база, є мінський протокол - він застарів, він повинен бути перероблений, переформатований, але база є. Треба іти далі і нову дорожню карту. В першу чергу - це введення миротворців і деміталиризована зона між військовими підрозділами наших військових сил і сепаратистами", - говорит Юрий Бойко, народный депутат, "Оппозиционный блок".

Участники и гости саммита говорили и о необходимости усиления гуманитарной помощи, защите переселенцев, реабилитации бойцов.

"Реабілітація людей, допомога переселенцям. Для цього і потрібен цей саміт і така конференція. Але він потрібен і у вигляді рішень, які потім мають надійти до уряду і президента на виконання, конкретніше це реабілітація тих, хто відслужив, є ветеранами. Причому як чоловіки так і жінки служать у ВСУ, в батальйонах, у медиках. Вони потребують допомоги від уряду в питанні працевлашування реабілітації і вирішенні питань переселенців. Ось для чого потрібен такий саміт", - говорит Валентин Наливайченко, лидер партии "Справедливость".

По итогам саммита здесь решили создать новую рабочую платформу, в которую войдут организаторы и участники дискуссий. Главная задача - разработать конкретные предложения для власти, как достичь мира и защитить украинцев.