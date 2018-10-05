Лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко в эфире "Подробностей недели" на телеканале "Интер" ответил на вопросы об проблемах с зарплатами, социальными выплатами, о так называемом языковом законе, который накануне Верховная Рада приняла за основу в первом чтении и о законе об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса.

Отвечая на вопрос ведущего, "почему проблему выплаты учителям не могут решить?", Юрий Бойко ответил следующее:

"На самом деле учителя абсолютно правы, когда протестуют, потому что их просто обманули, ведь по закону "Об образовании" с 1 января с 2018 года зарплата учителя должна быть минимум три минимальные зарплаты. То есть, это около 11 тысяч гривен, почему-то без премий и доплат. На самом деле за 8 месяцев этого года средняя зарплата учителя - 6 400. Это меньше, чем зарплата средняя в экономике. Второе: начались задержки по выплатам, потому что уже сегодня ясно, что субвенции и не хватает на миллиард триста до конца года и это ложится на то, что уже в нескольких областях начались задержки по выплатам зарплат и они просто выходят перекрывать дороги. Кстати, они приходили и в Верховную Раду: около 200 человек сделали своим долгом предупредить нацию и я убежден, что эта акция будет продолжена, потому что люди чувствуют себя обманутыми. Вообще проблема вся в зарплатах, проблема в социальных выплатах, она неизбежно встала бы, потому что с сегодняшним бюджетом и с бюджетом следующего года это неизбежно. Не может страна жить, когда делается бюджет полицейского государства, плюс 15 миллиардов закладывается на выплаты силовым структурам, я даже армию не беру, это - полиция, прокуратура, суды, Служба безопасности, и фактически уменьшаются социальные выплаты и зарплаты. Потому что когда анонсируют, что на 5% вырастут зарплаты или социальные выплаты, то даже при официальном уровне инфляции всего лишь в 0,5% это фактически снижение", - сказал Юрий Бойко.

На реплику ведущего "по социальным выплатам ведь обещали еще что-то добавить в бюджете нынешнего года: говорило правительство "дождемся осени, потом решим, кому что добавить". Получается, что уже в этом году добавлять не из чего", Юрий Бойко ответил:

"Ни одного, кроме нашего закона 9019 о том, чтобы увеличить бюджет на выплату чернобыльцам, согласно решению Конституционного суда на 765 миллионов - они должны получить выплаты, это то, что им должно государство. Кроме нашего закона, ни одного закона об изменении в бюджет по вопросам, которые сегодня ставились, нет. То есть правительство не собирается этого делать, они не собираются пересматривать бюджет этого года. Более того, бюджет следующего года в худших традиция повторяет предыдущие бюджеты, которые привели к подобного рода провалам", - сказал лидер "Оппозиционного блока".

На вопрос: "К итогам этой недели: ваша фракция не поддержала ни один из четырех законопроектов по языку, которые рассматривались на этой неделе. Почему, и в каком виде по вашему может быть проголосован окончательный вариант этого документа?", Юрий Бойко ответил:

Те законопроекты, что были внесены в парламент, они в той или иной степени являются карательными. Когда человек просто не имеет права, согласно принятому закону в первом чтении, разговаривать на языке, на котором он привык, когда его ограничивают в своих правах, когда вы в магазине не сможете говорить на языке, а они не смогут вам ответить, то это, во-первых, ограничение свободы самого человека, это как раньше загоняли в коммуны и колхозы - палкой дубиной вот так же загоняют сегодня под предлогом защиты государственного языка. Государственный язык надо защищать сильной экономикой, хорошими пенсиями, хорошими зарплатами, потому что, учитываю трудовую миграцию и демографическую ситуацию, когда умирает людей больше, чем рождается, у нас в стране вообще скоро некому будет говорить на языках. Еще один очень важный момент и люди о нем должны знать: по этому закону, который принят, создаются четыре конторы, которые будут следить, как он исполняется. Это Комиссия по отслеживанию языка, Комитет, уполномоченный по защите государственного языка, так он называется, так вот, учитывая тотальную коррупционность сегодняшнего режима, можете себе представить, сколько будет стоить справка о знании украинского языка для претендентов на государственную должность. Это колоссальная коррупционная схема, это в свое время критиковали, была такая попытка сделать тендерную палату - если вы помните, в парламенте то же самое, когда все проводить через отдельную палату. Сегодня все хотят загнать под экзамен на знание государственного языка, хотят загнать через эту кормушку, на которую, мы уже знаем, есть претенденты. Мы против таких схем, против карательных законов. Мы это не поддержали, мы считает, что наш украинский язык надо защищать, но защищать экономически, повышая уровень жизни людей.", - подчеркнул Юрий Бойко.

На следующий вопрос ведущего "еще одно решение этой недели - это продление действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса. Вот это решение ваша фракция поддержала. По вашей оценке, это поможет урегулированию?", лидер "Оппозиционного блока" ответил:

"Это очень сложный вопрос, поскольку все в стране хотят примирения и этот закон об особом статусе является одним из пунктов Минских соглашений, которые всем миром приняты как база для дипломатического решения военного конфликта и мы прекрасно понимаем, что он не работал и не работает, поскольку он противоречит Конституции и надо вносить изменения в Конституцию. Но, как сигнал того, что наша страна готова к мирному урегулированию, как посыл того, что мы готовы к переговорам, это надежда на мир, мы из этих соображений поддержали. Потому что он является составной частью Минского протокола, который мы, в свою очередь поддержали, и подписание, это было очень важное и ответственное решение и оно остановило активную фазу боевых действий. Вот из этих соображений мы поддержали закон об особом статусе", - резюмировал Юрий Бойко.