Горячая вода в Киеве: в "Нафтогазе" назвали сроки [ Редактировать ]
НАК "Нафтогаз Украины" и "Киевтеплоэнерго" на финишной прямой относительно заключения соглашения о поставках газа. Об этом сказал в эфире телеканала "Эспрессо" главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.
"Мы сейчас, насколько мы надеемся, на финишной прямой. Все, что от нас зависит, мы делаем и будем делать для того, чтобы киевляне были с горячей водой", - сказал он.
Витренко добавил, что если все будет хорошо, то "максимум в течение двух недель, а возможно раньше у киевлян в домах будет горячая вода".
Ранее мы сообщали о том, что Владимир Гройсман назвал дату старта отопительного сезона.
по теме
Новый год 2019: как будет выглядеть главная елка страны (фото)
В этом году по-традиции на Софийской площади установят главную елку страны
В Киеве прогремели выстрелы в многоэтажке
В Киеве, на улице Татьяны Яблонской, прогремели выстрелы
В Киеве обвалился балкон многоэтажки
В одном из жилых районов Киева обвалился балкон
"Северный поток-2": в Украине разработали запасной план
У Нафтогаза есть запасной план на случай, если газопровод "Северный поток-2" будет запущен
Марина Порошенко підтримала проект реабілітації ветеранів АТО
Виручені кошти спрямують на потреби Центру реабілітації ветеранів