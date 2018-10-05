НАК "Нафтогаз Украины" и "Киевтеплоэнерго" на финишной прямой относительно заключения соглашения о поставках газа. Об этом сказал в эфире телеканала "Эспрессо" главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.

"Мы сейчас, насколько мы надеемся, на финишной прямой. Все, что от нас зависит, мы делаем и будем делать для того, чтобы киевляне были с горячей водой", - сказал он.

Витренко добавил, что если все будет хорошо, то "максимум в течение двух недель, а возможно раньше у киевлян в домах будет горячая вода".

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