Советник главы "Укравтодора" Александр Кава в эфире "Подробностей недели" на телеканале "Интер" ответил на ряд актуальных вопросов, касательно украинских дорог.

В частности, отвечая на вопрос "можно ли хоть приблизительно сказать, сколько средств и времени нужно потратить, чтобы дороги стали более-менее цивилизованными?", Александр Кава объяснил, почему дороги в Украине находятся в плачевном состоянии и сколько времени и денег объяснил, почему дороги в Украине находятся в плачевном состоянии и сколько времени и денег не обходимо для решения проблемы:

"Результат, который мы видим сейчас на дорогах, сформировался не за год и не за два, это результат того, что на протяжении 20 лет дорожные работы хронически недофинансировывались. Дороги эксплуатировались на износ и сейчас, если посмотреть на общую сеть дорог общего пользования, это 170 тысяч километров государственных и местных дорог, из них 95% работают сверх установленных нормативов. То есть это дороги, которые нуждаются в капитальном ремонте 10, 20, а то и 30 лет, из-за того, что дорожная отрасль финансировалась по остаточному принципу... Нужно порядка 7 лет и 1 триллион гривен на то, чтобы 170 тысяч километров дорог привести в надлежащее состояние", - сообщил Александр Кава.

Ранее в "Укравтодоре" рассказали, почему в Николаевской области самый низкий показатель ремонта дорог.