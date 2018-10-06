Белорусский свободный театр покажет в Киеве спектакль, посвященный политзаключенным деятелям искусства. Сюжет разворачивается вокруг трех историй осужденных - украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку в российской колонии, активистки Марии Алехиной из Pussy Riot и художника Петра Павленского. Спектакль покажут на сцене театра имени Ивана Франко 6 и 7 ноября, пишет Buro 24\7.



Музыкальным сопровождением постановки занимается группа "Бумбокс", ранее уже сотрудничавшая с Белорусским свободным театром. "

Это спектакль о свободе и здравом разуме", - говорит Андрей Хлывнюк, лидер группы и инициатор показа Burning Doors в Украине. По словам организаторов, главная цель спектакля - привлечь внимание мирового сообщества к невозможности политических преследований в ХХI веке.

В 2017 году издание "The New York Times" назвало Burning Doors одним из самых главных театральных событий года.

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