Курс биткоина продолжает расти [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), стремительно растет.
Теперь за монету предлагают $6 622,56.
Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:
- Ethereum $227,710;
- Ripple $0,52106;
- Bitcoin Cash $522,51.
Ранее мы писали о том, что в Киеве появится памятник создателю биткоина.
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