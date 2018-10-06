Желание о диете возникает у огромного количества людей. Это привело к тому, что похудение обросло мифами, которые не имеют ничего общего с реальностью. Интернет-журнал Factinteres собрал 5 наиболее популярных мифов о похудении.

Во время диеты нужно пить много свежевыжатых соков

Настоящим символом здорового питания по праву считаются свежевыжатые соки. Но стоит внести немного ясности. Для создания 1 стакана свежевыжатого сока потребуется около 5 фруктов. Концентрация кислоты в получившемся соке будет превышена, что негативно скажется на вашем желудке. А теперь подумайте, насколько сложно желудку, если вы такой сок употребляете несколько раз в сутки.



Также стоит учитывать, что в соках отсутствует клетчатка, которая играет немаловажную роль в процессе похудения. Безусловно, свежевыжатые соки полезны, но в умеренном количестве и только после приема пищи.

Некоторые таблетки ускоряют похудение

Этот миф частично является правдой, но немного в другой плоскости. Любители обходных и простых путей зачастую пробуют принимать жиросжигающие препараты. Эти препараты действительно имеют эффект, но этот эффект длиться весьма короткое время и процесс набора веса не заставит себя долго ждать. Причина весьма проста: эти таблетки не сжигают жир, а попросту способствуют выводу жидкости из организма. Таким образом, ваш организм теряет воду, которую вы позже в любом случае вернете.

Нужно питаться продуктами с отрицательной калорийностью

В последнее время все чаще появляется "волшебный" список продуктов, которые имеют минусовую калорийность. Наличие такого списка привело к возникновению весьма необычных мифов. Например, если вы съели немного шоколада, то для похудения нужно заесть его большим количеством шпината (или любым другим «минусовым» продуктом). В результате калории шоколада попросту компенсируются шпинатом. Однако стоит понимать, что эти манипуляции никак не избавят вас от жировых отложений и не приведут к красивому телу.

После диеты вес не возвращается

Большинство диет являются временными. Причем польза от диет весьма сомнительна, ведь каждая из них подразумевает исключения определенных продуктов. Однако наш организм не всегда готов к жесткой диете и нуждается в полноценном правильном питании. Стоит понять, что не диета поможет вам нормализовать вес, а правильное полноценное питание и физические нагрузки. Соблюдая эти 2 пункта, вы действительно сможете похудеть, но соблюдать эти правила нужно постоянно.

Зеленый чай уничтожает калории

Начнем с того, что зеленый чай никак не влияет на процесс похудения. По сей день не существует ни одной исследовательской работы, которая смогла бы подтвердить бы этот миф. Единственное, что можно отнести в пользу этого мифа, так это тот факт, что зеленый чай нормализует обмен веществ. Сам же зеленый чай не имеет таких невероятных свойств, которые помогут похудеть.

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