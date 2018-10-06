В Харькове двоих человек госпитализировали из-за гонки трамваев [ Редактировать ]
5 октября, в Харькове столкнулись два трамвая. Пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности" в Харьковской области в Facebook.
"Доигрались в равнодушие! Сегодня, 5 октября, в 12:25 на Майдане Защитников Украины, 1 два трамвая Харьковских КП "Салтовское трамвайное депо" 8-го маршрута и "Октябрьское трамвайное депо" 6-го маршрута устроили "гонки". Догоняя друг друга, причинили ущерб человеческой жизни, пострадали две женщины 1949 и 1981 г.р, в результате чего они были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
Управление "Укртрансбезопасности" в Харьковской области обращается к своему руководству и Государственной службе Украины по безопасности на транспорте с инициативой продления внеплановых проверок этих предприятий.
Напомним, что в столице трамвай сошел с рельсов и врезался во встречный.
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