5 октября, в Харькове столкнулись два трамвая. Пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности" в Харьковской области в Facebook.

"Доигрались в равнодушие! Сегодня, 5 октября, в 12:25 на Майдане Защитников Украины, 1 два трамвая Харьковских КП "Салтовское трамвайное депо" 8-го маршрута и "Октябрьское трамвайное депо" 6-го маршрута устроили "гонки". Догоняя друг друга, причинили ущерб человеческой жизни, пострадали две женщины 1949 и 1981 г.р, в результате чего они были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Управление "Укртрансбезопасности" в Харьковской области обращается к своему руководству и Государственной службе Украины по безопасности на транспорте с инициативой продления внеплановых проверок этих предприятий.

Напомним, что в столице трамвай сошел с рельсов и врезался во встречный.