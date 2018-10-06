В ходе столкновений на границе с Газой пострадали 400 человек [ Редактировать ]
В результате столкновений с солдатами ЦАХАЛа на границе Газы погибли три человека, еще 376 получили ранения, сообщает агентство WAFA.
Палестинцы устроили массовые беспорядки в пятницу, 5 октября, в рамках так называемого "Марша возвращения". Агентство отмечает, что израильские солдаты применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ против демонстрантов. Указывается, что 121 человек получил огнестрельное ранение, из них - 7 находится в критическом состоянии.
В армии Израиля заявили, что солдаты вынуждены были пойти на такие меры в ответ на насильственные действия со стороны палестинцев. Каждую пятницу тысячи демонстрантов собираются у границы Израиля и Газы. Демонстранты бросают в военных гранаты, взрывные устройства, камни и жгут шины.
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