В результате столкновений с солдатами ЦАХАЛа на границе Газы погибли три человека, еще 376 получили ранения, сообщает агентство WAFA.

Палестинцы устроили массовые беспорядки в пятницу, 5 октября, в рамках так называемого "Марша возвращения". Агентство отмечает, что израильские солдаты применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ против демонстрантов. Указывается, что 121 человек получил огнестрельное ранение, из них - 7 находится в критическом состоянии.

В армии Израиля заявили, что солдаты вынуждены были пойти на такие меры в ответ на насильственные действия со стороны палестинцев. Каждую пятницу тысячи демонстрантов собираются у границы Израиля и Газы. Демонстранты бросают в военных гранаты, взрывные устройства, камни и жгут шины.