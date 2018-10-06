Оцінювання сфери держуправління в Україні програмою SIGMA дозволяє говорити про помітний прогрес. Бали, поставлені Україні, в цілому кращі, ніж середні бали західно-балканських держав-кандидатів і потенційних кандидатів на вступ до ЄС.

До такого висновку прийшли експерти проекту ЄС "EU4PAR" Угіс Сікс і Грегор Вірант, аналізуючи недавно опублікований звіт SIGMA, повідомляє видання "Дзеркало тижня".

Згадані експертами країни були оцінені SIGMA в 2017 році. Порівнюючи Україну з іншими державами, в яких використовувалася аналогічна методика оцінювання, можна говорити про суттєвий прогрес української системи держуправління.

"Наприклад, Грузія надихнула Україну на багато змін, проте в сфері формування і координації державної політики Україна набирає таку ж кількість балів або навіть більше за всіма показниками", - відзначають експерти.

Вони також вказують, що в сфері держслужби та управління людськими ресурсами Україна отримала вищі бали, ніж в середньому західно-балканські держави, а в сфері організації системи центральних органів виконавчої влади бал України набагато вище.

Європейські фахівці також відзначають, що виплата ЄС перших траншів бюджетної підтримки в держбюджет України, зокрема у вересні цього року, свідчить про прогрес в реалізації Стратегії реформування держуправління в Україні.

Як зазначив Міністр Кабінету Міністрів України, голова Офісу реформ Олександр Саєнко: "Ми вперше отримали повне та об’єктивне оцінювання стану справ у сфері державного управління України. І це дуже важливо для ефективного планування реформи держуправління, яку впроваджує Уряд. Ми вже розпочали оновлення Стратегії реформування держуправління, враховуючи численні рекомендації SIGMA. І наступну оцінку SIGMA вже можна використати як оцінювання реалізації оновленої Стратегії".

На думку експертів, Україна зробила два великих стратегічних кроки до сучасного та ефективного держуправління. У 2015 році був прийнятий і вже виконується закон "Про державну службу". А в червні 2016 року було прийнято Стратегію реформування держуправління України на 2016-2020 роки та План заходів щодо її реалізації, запроваджено рамки координації, контролю і звітності.

"Це - важливий трамплін для прискорення реформи", - підкреслюють Угіс Сікс і Грегор Вірант.

У цілому експерти вважають, що звіт SIGMA є стартом і дорожньою картою для подальшого реформування держуправління.