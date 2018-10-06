В ночь на 6 октября в Киеве по адресу улица Гришко, 8в, на крыльце L`Kafa Cafe, произошла стрельба. В результате инцидента пострадали два человека, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, компания молодых людей, находясь в подвыпившем состоянии, отдыхали в L`Kafa и начали выяснять отношения с другими посетителями заведения. После того как охрана кафе вывела молодых людей на улицу, началась словесная перепалка с персоналом заведения.

Молодые люди, которых вывели, были недовольны происходящим. После попыток охраны их успокоить, один из отдыхающих достал пистолет и произвел несколько выстрелов. Ранения получили двое охранников: один мужчина в ногу, второй - в руку. Сразу же после преступления трое молодых людей убежали. Подозреваемых задержали в считанные минуты. У одного из задержанных обнаружили предмет похожий на пистолет "Форт-12". Предварительно для стрельбы резиновыми пулями. У мужчины было разрешение на ношение оружие, но просроченное.

На днях во время акции протеста в Одессе также произошла стрельба.