Биометрические визы для россиян: в МИД сделали заявление [ Редактировать ]
Украина может ввести биометрические визы для граждан Российской Федерации, заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Он отметил, что система биометрического контроля на границе с Россией на сегодня является эффективной, так как создается банк данных с биометрической информацией, передает "РБК-Украина".
Необходимость этого он объяснил на примере отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери.
"Это смена идентичности. Если есть биометрические данные, мы прекрасно знаем, о каких людях идет речь, и просто изменение документов уже не поможет", - отметил Климкин.
При этом министр настаивает на необходимости предварительного согласования визитов россиян в Укриану. Он отметил, что сегодня проводится контроль перемещения тех граждан РФ, в отношении которых есть подозрения.
"Но отслеживать всех, конечно, достаточно сложно. Обычные визы с Россией нам не помогут… если это недостаточно эффективно, нужно будет думать над внедрением биометрических виз", - резюмировал глава МИД.
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