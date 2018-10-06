В Киеве на центральном железнодорожном вокзале поздно вечером мужчина упал под поезд. В результате инцидента иностранцу отрезало ногу, передает "Информатор".

По предварительно, гражданин Египта попытался запрыгнуть в поезд, когда состав уже тронулся. Мужчина не удержался и его затянуло под колеса. На место происшествия прибыли медики.

Из-за происшествия отправление поезда "Киев-Харьков" задержали почти на час. Состав отправился в 23:08 после оказания первой помощи и госпитализации пострадавшего. По неподтвержденной информации, пострадавшему около 25-30 лет и у него не было проездного билета. На месте инцидента работали сотрудники полиции.

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