В Киеве на вокзале иностранец попал под поезд [ Редактировать ]
В Киеве на центральном железнодорожном вокзале поздно вечером мужчина упал под поезд. В результате инцидента иностранцу отрезало ногу, передает "Информатор".
По предварительно, гражданин Египта попытался запрыгнуть в поезд, когда состав уже тронулся. Мужчина не удержался и его затянуло под колеса. На место происшествия прибыли медики.
Из-за происшествия отправление поезда "Киев-Харьков" задержали почти на час. Состав отправился в 23:08 после оказания первой помощи и госпитализации пострадавшего. По неподтвержденной информации, пострадавшему около 25-30 лет и у него не было проездного билета. На месте инцидента работали сотрудники полиции.
На днях скоростной поезд сбил пенсионерку на мопеде.
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