Известный актер отказался от дочери [ Редактировать ]
Голливудский актер Том Круз полностью отказался от общения со своей единственной дочерью Сури. И сделал он это добровольно, сообщает Us Weekly. По информации интернет-издания это было добровольное решение кинозвезды.
Инсайдеры издания утверждают, что причиной избегания своего ребенка является религия. Дело в том, что актер еще в 1990 году отказался от католической веры и примкнул к саентологам, по мнению которых человек является духовным существом, живущим не одну жизнь. Именно саентология стала причиной развода Тома Круза и Кэти Холмс в 2012 году. Однако бывшая супруга не запрещает Крузу видеться с их общим ребенком.
За последние несколько лет актер ни разу не встретился с дочерью, утверждают СМИ. Кроме того, недавно девочка отметила день рождение, но знаменитый отец даже не соизволил приехать к ней, чтобы лично поздравить с днем рождения.
Ранее американская певица Шер рассказала о романе с Томом Крузом.
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