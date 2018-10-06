Голливудский актер Том Круз полностью отказался от общения со своей единственной дочерью Сури. И сделал он это добровольно, сообщает Us Weekly. По информации интернет-издания это было добровольное решение кинозвезды.

Инсайдеры издания утверждают, что причиной избегания своего ребенка является религия. Дело в том, что актер еще в 1990 году отказался от католической веры и примкнул к саентологам, по мнению которых человек является духовным существом, живущим не одну жизнь. Именно саентология стала причиной развода Тома Круза и Кэти Холмс в 2012 году. Однако бывшая супруга не запрещает Крузу видеться с их общим ребенком.

За последние несколько лет актер ни разу не встретился с дочерью, утверждают СМИ. Кроме того, недавно девочка отметила день рождение, но знаменитый отец даже не соизволил приехать к ней, чтобы лично поздравить с днем рождения.

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