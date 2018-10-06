В связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" в Киеве 7 октября возможны ограничения в работе трех станций метро, говорится в сообщении пресс-службы КП "Киевский метрополитен".

Возможные ограничения движения связаны с матчем между командами "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк), который пройдет 7 октября на НСК "Олимпийский".

"После окончания футбола с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров возможно ограничение на вход (не закрытие) для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - сообщили в пресс-службе.