В Киеве ограничат работу метро [ Редактировать ]
В связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" в Киеве 7 октября возможны ограничения в работе трех станций метро, говорится в сообщении пресс-службы КП "Киевский метрополитен".
Возможные ограничения движения связаны с матчем между командами "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк), который пройдет 7 октября на НСК "Олимпийский".
"После окончания футбола с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров возможно ограничение на вход (не закрытие) для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - сообщили в пресс-службе.
по теме
В Киеве на вокзале иностранец попал под поезд
На центрально вокзале Киева произошел жуткий инцидент, в результате которого пострадал серьезно человек
В Киеве произошла стрельба, есть раненые
В ночь на 6 октября в одном из районов столицы произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек
В Киеве обвалился балкон многоэтажки
В одном из жилых районов Киева обвалился балкон
В Киеве задержали россиянина с пакетом героина
На Подоле арестовали гражданина России по обвинению в незаконном хранении наркотических средств
Мужчина лишился руки в харьковском метро
В среду, 3 октября, на станции метрополитена мужчина бросился под поезд