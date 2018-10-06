Королеву Елизавету II выселяют из Букингемского дворца [ Редактировать ]
Королеве Елизавете II придется на два года покинуть свою резиденцию из ремонта Букингемского дворца, который начался в 2017 году, сообщает ВВС.
Здание Букингемского дворца нуждается в серьезном, капитальном ремонте. На него потратят почти 500 миллионов долларов. Строители заменять электропроводку и систему отопления, чтобы исключить опасность пожара и потопа. Первые работы начались уже в апреле 2017 года. 5 октября 2018 года представитель королевы объявил о сроках ремонта: он завершится в 2027 году. Также сообщается, что план ремонта составлен таким образом, чтобы не нарушать покой пожилых королевы и ее супруга.
Однако в 2025 году, за 2 года до завершения реставрации, им все же придется покинуть свои покои. По словам источника в Букингемском дворце, это во многом обусловлено желанием самой королевы как можно дольше оставаться на месте и ее прагматизмом.
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