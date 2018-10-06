Двойное гражданство: в МИД предложили ввести уголовную ответственность [ Редактировать ]
В Украине при возможной легализации двойного гражданства следует исключить такой вариант для российского паспорта, заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире UA:Харьков.
В частности, он выразил уверенность, что Украине нужен новый закон о гражданстве. При этом легализация двойного гражданства имеет смысл для украинцев, которые проживают за границей, но хотят сохранить связь с Украиной.
"Это не касается Российской Федерации. Я категорически отрицаю и категорически против любых даже идей или мыслей о легализации двойного гражданства с Россией… И все случаи такого получения российского гражданства должны расследоваться нашими спецслужбами", - подчеркнул Климкин.
Он также отметил, что к возможной уголовной ответственности за двойное гражданство следует относиться взвешенно.
"У нас у многих венгров и румын этнических есть двойное гражданство. Если мы сейчас введем для всех уголовную ответственность – они что, все по определению преступники? Но в отношении России и приобретению российского гражданства я абсолютно готов такую возможность рассматривать. Я считаю, что это идея, которая должна обсуждаться" - резюмировал министр.
Кроме того, в МИД рассматривают ужесточение контроля за перемещениями россиян в Украине.
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