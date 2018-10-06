Разрушил дома и вырвал деревья: мощный торнадо обрушился на Ужгород (видео) [ Редактировать ]
В Закарпатской области прошла сильная буря, которая разрушила дома и вырвала деревья с корнями. Стихия настигла жителей украинского города в 17.00, а в Лекаровце пронесся настоящий торнадо, который разрушал дома и вырывал деревья с корнями, сообщает "Апостроф".
Фото из открытых источников
"Вчера около 17 часов в Ужгороде была кратковременная, но довольно мощная буря. Она сопровождалась сильным ливнем с градом. Но, как оказалось, эпицентром этой бури было небольшое село Лекаровце в 5 километрах от Ужгорода в Словакии", - говорится в сообщении.
Правительство Словакии уже выделил на восстановление села материальную помощь.
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