В Закарпатской области прошла сильная буря, которая разрушила дома и вырвала деревья с корнями. Стихия настигла жителей украинского города в 17.00, а в Лекаровце пронесся настоящий торнадо, который разрушал дома и вырывал деревья с корнями, сообщает "Апостроф".

Фото из открытых источников

"Вчера около 17 часов в Ужгороде была кратковременная, но довольно мощная буря. Она сопровождалась сильным ливнем с градом. Но, как оказалось, эпицентром этой бури было небольшое село Лекаровце в 5 километрах от Ужгорода в Словакии", - говорится в сообщении.

Правительство Словакии уже выделил на восстановление села материальную помощь.