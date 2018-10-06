Картина Бэнкси "Девочка с шаром" была разрезана встроенным в раму шредером сразу после того, как ее продали на аукционе Sothebyʼs за 1,04 миллиона фунтов стерлингов (1,4 миллиона долларов), сообщает "Медуза".

Произведение было последним лотом на аукционе 5 октября. Самоуничтожение картины началось сразу после удара молотка, означавшего продажу; это сопровождалось звуком сигнализации.

Фото: Instagram

"Девочка с шаром" — одно из из самых известных изображений Бэнкси. На аукционе продавалась версия, выполненная им в 2006 году на холсте аэрозольными и акриловыми красками. Согласно описанию на сайте Sothebyʼs, картина продавалась в авторской раме.

В инстаграме, который считается единственным официальным аккаунтом Бэнкси в соцсетях, появилась фотография с аукциона с комментарием "шло, шло и ушло".

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