Картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после продажи [ Редактировать ]
Картина Бэнкси "Девочка с шаром" была разрезана встроенным в раму шредером сразу после того, как ее продали на аукционе Sothebyʼs за 1,04 миллиона фунтов стерлингов (1,4 миллиона долларов), сообщает "Медуза".
Произведение было последним лотом на аукционе 5 октября. Самоуничтожение картины началось сразу после удара молотка, означавшего продажу; это сопровождалось звуком сигнализации.
Фото: Instagram
"Девочка с шаром" — одно из из самых известных изображений Бэнкси. На аукционе продавалась версия, выполненная им в 2006 году на холсте аэрозольными и акриловыми красками. Согласно описанию на сайте Sothebyʼs, картина продавалась в авторской раме.
В инстаграме, который считается единственным официальным аккаунтом Бэнкси в соцсетях, появилась фотография с аукциона с комментарием "шло, шло и ушло".
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