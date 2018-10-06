В Запорожской области похитили и избили чиновника [ Редактировать ]
В Запорожской области похитили и избили председателя государственной исполнительной службы Приморского района Сергея Гогунского. К похищению причастны представители местной преступной группировки, у которых был конфликт с чиновником, сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль на своей странице в Facebook.
"Определенные лица решили незаконно собрать урожай. А госслужащего, который пытался препятствовать противозаконным действиям, избили. Местные царьки не только запугивали чиновника, но и похитили его в багажнике авто", - рассказал он.
Брыль также отметил, что ему от анонимного источника поступило видео этих событий, на котором мужчина рассказывает полицейскому, что Сергей Гогунский сам бился о забор. Судя по ролику инцидент произошел 30 сентября. Однако, Брыль узнал обо всем только 5 октября во время рабочего визита в Приморский район.
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