В Запорожской области похитили и избили председателя государственной исполнительной службы Приморского района Сергея Гогунского. К похищению причастны представители местной преступной группировки, у которых был конфликт с чиновником, сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль на своей странице в Facebook.

"Определенные лица решили незаконно собрать урожай. А госслужащего, который пытался препятствовать противозаконным действиям, избили. Местные царьки не только запугивали чиновника, но и похитили его в багажнике авто", - рассказал он.

Брыль также отметил, что ему от анонимного источника поступило видео этих событий, на котором мужчина рассказывает полицейскому, что Сергей Гогунский сам бился о забор. Судя по ролику инцидент произошел 30 сентября. Однако, Брыль узнал обо всем только 5 октября во время рабочего визита в Приморский район.

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