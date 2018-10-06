Специалисты рассказали, какие популярные лакомства могут спровоцировать развитие рака. Ученые из США заявляют, что пищевые красители, в частности красного цвета, особо опасны для здоровья человека, пишет Clutch.

Исследование, проведенное в США, доказало, что краситель "очаровательный красный" (Red 40) вызывает аллергические реакции, гиперактивность и проблемы с поведением у детей, что может стать причиной неврозов. Также этот краситель, известный как добавка Е129, является мощным канцерогеном - то есть, вызывает рак. Одна из причин этому - то, что сейчас этот краситель добывают из продуктов нефтепереработки.

Фанта

Сладкий газированный напиток Фанта содержит в себе краситель Red 40 и другие потенциально опасные вещества. Однако это не означает, что Кола или Лимонад в данном случае более безопасно употреблять. Они вызывают проблемы с желудочно-кишечным трактом, содержат слишком много сахара, который негативно влияет на все системы организма. Плюс красители и консерванты, которые являются канцерогенными веществами и повышают риски развити онкологический заболеваний.

Мороженное с ягодным сиропом красного цвета

В красном мороженном или в топинге/сиропе красного цвета (обычно имеет ягодный вкус) также содержится опасный краситель. Лучше употреблять домашнее мороженное или просто белое без красителей. А добавки можно выбрать натуральные - свежие фрукты или ягоды, варенье или джем.

Красные мармеладные мишки

Много этого красителя (как и других, не менее опасных для детского здоровья) и в мармеладных мишках. Поэтому стоит воздержаться от покупки этой сладости.

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