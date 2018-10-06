Координатор медийной инициативы по правам человека Мария Томак обнародовала письмо на своей странице в Facebook, которое украинский политзаключенный Станислав Клых написал незаконно осужденному в России режиссеру Олегу Сенцову.

По ее словам, письмо, которое ей передала мать Клыха Тамара Ивановна, было написано до того, как Олег Сенцов прекратил голодовку. Тамара Клых на днях посетила своего сына в колонии в России.

"Оно не успело попасть в руки Олега до того, как он прекратил голодовку, но, надеюсь, попадет после. В качестве моральной поддержки", - добавила Томак, обнародовав полный текст письма:

"Здравствуй, Олег!

Передаю тебе большой привет из тюрьмы г. Верхнеуральска Челябинской области. Слежу за твоим состоянием и голодовкой в Новой газете. Если у тебя очень плохое здоровье, я бы просил тебя прекратить голодовку.

Смерти мы не нужны, ты нужен своей маме и детям. Я тебя не осужу, если ты прекратишь голодовку, но, тем не менее, понимаю, что все это достало, особенно обещания скорейшего освобождения в письмах, я такие письма тоже получаю и это так же раздражает, как и тебя, но нужно понимать, что люди, которые со всего мира пишут письма, желают нам добра. С момента твоей голодовки проблеме украинских политзаключенных стали уделять больше внимания, за это, думаю, мы все тебе благодарны".

Фото: Facebook/Maria Tomak

Ранее мы сообщали, что Олег Сенцов бросил голодовку из-за угроз.