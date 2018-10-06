В Запорожской области главу исполнительной службы Сергея Гогунского избили и похитили - об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Запорожской ОГА Константин Брыль.

Произошло это еще 30 сентября, но губернатор обнародовал информацию только сегодня. По его словам, неизвестные решили незаконно собрать урожай. А Гогунский пытался этому помешать. За что его избили и похитили. Увезли чиновника в багажнике машины.

Видео событий, связанных с похищением, губернатор выложил на своей странице. Говорит, что кадры попали к нему от анонимного источника. После чего он сразу обратился в Нацполицию и Генпрокуратуру. Дело намерен держать на личном контроле.