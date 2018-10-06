Старобельский районный суд Луганской области - оставил в СИЗО Александра Ефремова. Его обвиняют в нескольких тяжких преступлениях, среди которых - покушение на территориальную целостность страны, а также пособничество боевикам в захвате управления Луганского СБУ. Ефремов находится в СИЗО уже более двух лет.

Оглашение меры пресечения - уже в тринадцатый раз для Александра Ефремова начинается с настройки онлайн камер. Заседание транслируют через интернет.

Адвокаты настаивают - состояние здоровье их подзащитного ухудшается с каждым днем. И требуют выпустить Ефремова из СИЗО. Обвинение - категорически против. Возникает перепалка. Спор прерывает судья:

"На цьому припиняємо"

В тринадцатый раз обвинение требует оставить Александра Ефремова в СИЗО - он там содержится уже два года и два месяца.

"Запобіжні заходи у виді домашнього арешту, застави не можуть застосовуватися до осіб, які підозрюються чи обвинувачуються по тих статтях, які інкримінуються Олександру Єфремову. Тобто Олександру Єфремову інкримінуються такі злочини, за які кримінально-процесуальный кодекс не передбачає такого запобіжного заходу як особиста порука", - заявил Павел Кожуховский, прокурор Генпрокуратуры.

Судьи удаляются на совещание. Защита заверяет - здоровье Ефремова ухудшается и бежать он никуда не намерен. Поэтому - нет нужды оставлять его под стражей.

"Якщо суд все ж прийде до рішення на зміну запобіжного заходу на домашній арешт, в будь якому місці - як це визначить суд, - це буде виконано безумовно. Без жодних проблем, де б це не було", - заявил Андрей Смирнов, адвокат Александра Ефремова.

Через несколько часов судьи возвращаются и оглашают приговор.

"Суд вважає за необхідне продовжити міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно обвинуваченого на 60 днів", - заявил Александр Пелих, судья.

Сам обвиняемый утверждает - дело против него разваливается, но закрыть его не хотят. Поэтому продолжают держать в СИЗО.

"Собственно, даже не удивляет его решение, потому что когда мы, согласно законодательства подчеркиваем, что не существует ни одного доказательства предъявленного обвинения, и не существует ни одного доказанного риска, то суд говорит - это мы будем расследовать потом, когда-нибудь", - говорит Александр Ефремов, подозреваемый.

В СИЗО Александр Ефремов будет находиться до третьего декабря. После этого суд снова соберется для избрания новой меры пресечения.