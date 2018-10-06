И снова к скандалу вокруг рейдерских атак на рынке нефтепродуктов. "Подробности" уже рассказывали об иске ранее неизвестного "Фонда преодоления последствий Васильковской трагедии" к украинским нефтепереработчикам. Якобы - в защиту пострадавших от пожара на нефтебазе в 2015-м году.

Однако юристы и эксперты обвиняют Фонд в мошенничестве и попытке нажиться на чужом горе. Сегодня, руководители Фонда устроили у стен нашей редакции акцию, требуя от "Подробностей" опровергнуть эту информацию. Больше - в нашем материале.

Получить компенсации и наказать виновных в пожаре на нефтебазе под Васильковом в 2015-м. С такими требованиями сегодня под стенами редакции "Подробностей" собрались несколько десятков человек. Митингующие представлялись жителями Василькова и окрестностей. Говорили, что лично пострадали от событий трехлетней давности.

"За станом здоров'я, на даний момент - у мене бронхіальна астма. Ну і привело те, що нам потрібно було звернутися сюди. Тому що нас тут ніхто не хоче підтримати. Нікому вислухати", заявила Ирина, жительница Василькова.

Говорят - вышли на митинг после нашего материала о "Фонде преодоления последствий Васильковской трагедии". Однако, интересно, что акцию еще вчера анонсировали именно в Фонде - на своей странице в Facebook об этом написал его глава Олег Верник. К нам попало и видео, на котором организаторы митинга обещают некоторым из участников деньги:

"Надо будет полтора часа постоять, покричать, шум навести, я вам за полтора часа плачу по 150 гривен. - А че так мало? В прошлый раз больше было. - Это не политическая забастовка. Я вам выдаю денежки".

Организатор митинга Олег Верник обещает людям 1 миллиард 200 миллионов гривен. Именно такая сумма иска, которую якобы общественный активист подал от имени 3 тысяч жителей Васильковского района. Откуда такая цифра, и какими документами подтвержден иск - говорить не берется.

"Ми співпрацювали з асоціацією психологів України - дуже поважна організація. Цифра, що була нарахована компенсації за психологічними методиками опитування на кожного - була помножена на 3048 людей, які склали наш фонд і получилася дуже така велика цифра", - заявил Олег Верник, организатор митинга.

Однако юристы и эксперты рынка нефтепродуктов винят руководителя Фонда преодоления Васильковской трагедии в мошенничестве и попытках нажиться на чужом горе. Не исключают - за Фондом может стоять экс-министр энергетики при Януковиче Эдуард Ставицкий, активно пытающийся вернуть свой бизнес на рынке АЗС.

"Большинство участников рынка склоняются к тому что это является одним из бизнесов теневых Ставицкого. В Украине такая практика существует - то есть, прикрываясь некими организациями, политические силы, и возможно другие силы - набивают себе капитал. Это факт не только на рынке нефтепродуктов, но и по всей Украине", - убежден Иван Кудинов, эксперт рынка нефтепродуктов.

Организатор митинга Олег Верник ранее поддерживал тесную связь с еще одним приближенным Януковича Дмитрием Табачником. Близко дружит и со скандальным российским политологом Алексеем Кочетковым, называвшим Майдан - сборищем нацистов. Юристы уверены - действует псевдоактивист далеко не в интересах людей. И свои деньги жители Василькова - не получат.

"Настоящие патриоты - это те, которые отстаивают права граждан. А есть активисты, которые не совсем чистые на руку. Они, по сути - вымогатели. Они шантажируют как застройщиков, так бизнесменов, которые хотят где-то что-то улучшить. И они нанимают людей, дискредитируют настоящих активистов, которые борются за то, чтобы у нас в стране что-то наладилось", - убежден Вячеслав Гришко, правозащитник общественной организации "Стоп коррупции".

Кто именно стоит за Фондом преодоления последствий Васильковской трагедии, и кто пытается нажиться на горе людей - вскоре могут выяснить правоохранители. Украинские нефтетрейдеры и операторы АЗС уже готовят обращения в ГПУ и МВД.