"Женщины, мир, безопасность": делегаты саммита объединились ради мира в Украине [ Редактировать ]
Необходимо усилить роль женщин в преодолении конфликта на Донбассе. Накануне это обсуждали в Киеве на саммите "Женщины, мир, безопасность". Среди более чем 600 гостей - украинские и иностранные политики, общественные активисты, руководители международных организаций. Говорили и о том, как защитить беженцев, усилить роль государства в гуманитарной помощи и не допустить новые конфликты в обществе.
"Наша главная задача сегодня - это в одном месте объединить и сплотить. Идея, которая здесь родилась - создание рабочей платформы по примирению - я считаю, что это самое важное - вовлечь в работу мудрых умных людей. Как разных политиков, так и важных общественных деятелей - с одной целью - наш внутренний мирный план примирения и установления мира в нашей стране - в этом я вижу сегодня и возможности и важнейшую роль женщин", - заявила Наталья Королевская, сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Женщины, мир, безопасность".
"Є лише три ключі до миру в країні, є лише три ключі соціалізації тих людей, які побігли з територій, де палає вогнище - на територію, де є перспектива Європи, а їх сьогодні півтора мільйони. Заробітна платня і її адекватний рівень - пенсія і її адекватний рівень, нові робочі місця і збереження наявних робочих місць", - подчеркнул Сергей Каплин, лидер "Социалистической партии Украины".
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