Правозащитники обеспокоены состоянием здоровья политзаключенного Владимира Балуха [ Редактировать ]
Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обеспокоена отсутствием новостей о состоянии здоровья политзаключенного Владимира Балуха - об этом она написала на своей странице в Facebook.
Денисова отметила, что месяцами требует предоставить ей возможность посетить украинца, но от россиян приходят ответы не содержащие конкретики.
Владимир Балух голодает почти 200 дней. По словам адвоката Дмитрия Динзе, у него проблемы с сердцем.
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