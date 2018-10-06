В Украине будет создана абсолютно новая система авиабезопасности и гражданской защиты. От всемирно известной компании Airbus Helicopters - МВД получило французские вертолеты и теперь по всей стране намерено открыть специальные базы со своими СТО. Украинские пилоты и техники уже проходят обучение во Франции.

Это национальная база Службы гражданской безопасности и чрезвычайных ситуаций во французском Ниме:

"Отсюда экипажи вылетают на экстренные вызовы и патрулирование по всей Франции".

"В основном, это регионы горные и прибрежные регионы, потому что наша миссия - это спасение людей, в том числе жертв несчастных случаев", - говорит Паскаль Буше, шеф подразделения вертолетов гражданской обороны.

Здесь же на месте вертолеты и ремонтируют, перебирая их чуть ли не "с нуля".

"Когда мы проводим полную разборку вертолетов, на это уходит обычно 10 недель", - говорит Паскаль Буше, шеф подразделения вертолетов гражданской обороны.

С французскими вертолетами Украина перейдет на автономное и техническое обслуживание. Подобные СТО для вертушек будут созданы по всей Украине. Первый в Нежине. По словам министра внутренних дел украинско-французский контракт по закупке 55 машин - это не просто обновление авиапарка гражданской обороны. Это комплексное создание новой системы координации авиационной инфраструктуры.

"Система авиационной безопасности это абсолютно новая система которая даст абсолютный новый уровень качества. Мы не можем быть вечно привязаны пуповиной к этому постсоветскому штампу. Мы не можем так развиваться. К сожалению, в Украине нет такого производства массового вертолета, нет нового модельного ряда, а нам нужно сделать скачок качества", - заявил Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.

На данный момент на тренировочной базе Airbus Helicopters проходит обучение первая группа пилотов. За ними в Мариньян отправятся и наши техники, которые в дальнейшем будут обслуживать новый авиапарк.

"Сюда в Мариньян прилетят еще люди, которые будут обеспечивать техническое обслуживание. Затем мы откроем в Украине подобное - технический центр по обслуживанию вертолетов Airbus - чего никогда не было. Это будут рабочие места, это будет большая компетентность", - подчеркнул Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.

Помимо одного из самых многофункциональных вертолетов Н225, украинские силовики получат абсолютно новые двухдвигательные и однодвигательные Н125 и Н145. На них патрулирование будут совершать наши пограничники и полицейские. И чтобы показать весь процесс сборки Airbus Helicopters открыл двери для нашей делегации в святую святых. На секретный объект впервые допустили и украинских журналистов.

45 дней это полный цикл сборки вертолета Н 145. Единственный вертолет, который совершил посадку на Эверест

Таких вертушек Украина получит 34 единицы, что позволит полностью контролировать порядок в воздушном пространстве.

Для французской стороны контракт по поставке вертолетов не только бизнес.

"Это большой контракт, который стал прорывом для нас. Он демонстрирует не только сотрудничество с Airbus Helicopters, ведь это государственный контракт. И еще больше смысла и значения этому договору придает наше партнерство. Мы очень серьезно относимся к выполнению наших обязательств", - говорит Оливье Мишалон, старший вице-президент, руководитель сектора Европы.

Еще один бонус, который получает украинская сторона - это симулятор. Он оборудован так, что можно менять кабины от разных моделей вертолетов, экономя средства для тренировки летного состава. Полный набор внештатных ситуаций на себе прочувствовал и министр внутренних дел. Во время его полета - загорелся двигатель.

Начался ливень, поднялся ветер скоростью больше 20 метров в секунду и под конец повалил снегопад. Пилот с управлением справился.

"Симулятор, который дает представление полного полета. В нашем контракте есть один симулятор - он будет стоять в Кременчуге".