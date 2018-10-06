Кто стал новой избранницей немецкого экс-канцлера Герхарда Шредера? И как картина Бэнкси уничтожила сама себя? Об этом и не только - смотрите в нашем обзоре.

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Бывший канцлер Германии - 74-летний Герхард Шредер - женился. Это уже пятый его брак. Избранницей Шредера стала кореянка Ким Со Ен. Ей 49 лет, работает переводчицей. Свадьбу сыграли в фешенебельном отеле в центре Берлина. Среди гостей заметили президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с супругой, бывшего главу немецкого МИДа Зигмара Габриэля, вокалиста группы Scorpions Клауса Майне.

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Картина с сюрпризом. Полотно скандально известного британского художника Бэнкси самоуничтожилось сразу после того, как ушло с молотка за 1 миллион 400 тысяч долларов. Одна из самых известных работ Бэнкси - "Девочка на шаре" - находилась в тяжелой позолоченной раме. Оказалось, в нее был встроен измельчитель бумаги. Как только лот продали, механизм сработал и изрезал холст на мелкие полоски. Сам художник выставил в Instagram фото с удивленными лицами участников аукциона. Представители Sotheby's уже связались с покупателем. Он, согласно правилам аукциона, может отказаться от лота, если тот был поврежден.

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Нет - телефонам в школах, - намерены сказать в Германии. 86 процентов немцев поддерживают запрет гаджетов в учебных заведениях. Это - данные соцопроса, опубликованные журналом Der Spiegel. Почти три четверти немцев считают, что мобильники вредят развитию детей. Запрет на телефоны сейчас уже действует в Баварии. А пример немцы берут с Франции. С начала учебного года маленьким французам приходится выключать телефоны при входе в школу.

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120 черепах бесследно пропали из национального парка на Галапагосских островах. Исчезли представители редких видов: пещерная слоновая черепаха и слоновая черепаха Гюнтера. Местные власти уверены - животных похитили. Прокуратура начала предварительное расследование. Предполагают, что черепах украли прямо из центра, где их разводят в неволе. Ведь там не было ни охраны, ни камер.