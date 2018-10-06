Сегодня утром ушла из жизни одна из величайших оперных певиц мира - Монсеррат Кабалье. Ей было 85 лет. Проблемы со здоровьем у примадонны начались давно, но она - не cдавалась и выходила на сцену. Какой запомнят ее зрители - в сюжете Светланы Чернецкой

La Superba, что в переводе "превосходная", так называли певицу ее фанаты. Монсеррат Кабалье виртуозно владела голосом - редким сопрано. Уже в 7 лет она мастерски исполняла кантаты Баха. И этот талант не остался незамеченным. Кабалье покорила сцены ведущих театров мира и заставила полюбить оперу даже тех, кто никогда ею не интересовался.

Именно этот дует с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри сделал ее популярной за пределами немногочисленного круга оперных почитателей. Сцене Кабалье отдала полвека. Выступала и с Лучано Паваротти и с Пласидо Доминго. Не единожды была в Украине. В эксклюзивном интервью "Интеру" она призналась, что обожает приезжать в Киев.

"Ваша страна не перестает меня удивлять. Да, я здесь уже седьмой раз, и всегда - новые люди, новые вопросы, новая информация. Так, кстати, бывает не в каждой стране, а в Украине мне очень нравится именно то, что она всегда разная", - отзывалась Монсеррат Кабалье, оперная певица (2011 год).

В последний раз в Киеве певица побывала в начале года. Именно здесь отпраздновала свое 85-летие. Большой вечеринкой и концертом.

Передвигалась уже в инвалидной коляске. Проблемы со здоровьем сопровождали Монсеррат Кабалье последние лет 30. Опухоль мозга, микроинсульт, автокатастрофа.

"Моменты, когда мне было трудно - это когда я болела. Я пережила три тяжелых болезни. Тогда мне приходилось останавливаться. На год - в 1985 году, потом снова - в 2005-ом. Иногда наше тело устает, у него есть свой предел. Но нужно находить в себе силы, вставать и начинать все сначала. И когда делаешь это - чувствуешь в себе еще больше сил, чем раньше", - признавалась Монсеррат Кабалье, оперная певица (2011 год).

Месяц назад певица попала в больницу в Барселоне. По информации прессы, с проблемой желчного пузыря. Но причину смерти обнародовать не станут - это просьба родственников.

Церемония прощания с оперной дивой состоится завтра. А похороны пройдут в понедельник.