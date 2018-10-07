Монумент "Материнство", изображавший мать, которая играет с младенцем, был установлен на Березняках в конце 70-х годов, но в 1980-м был демонтирован якобы из-за обнаженной фигуры ребенка, пишет издание bit.ua.

Скульптура украшала сквер на бульваре Бучмы, 6, находясь напротив здания художественной и музыкальной школы. Просуществовав на этом месте несколько лет, монумент был демонтирован. Власти мотивировали подобное решение соображениями морали, поскольку считали недопустимым изображение голого младенца. Однако, по словам автора изваяния, скульптора Бориса Довганя, настоящая причина состояла в зависти коллеги-художника. Завистник воспользовался дружбой с секретарем киевского городского комитета комсомола, и памятник убрали. Спасти скульптуру удалось благодаря содействию Союза художников, и "Материнство" отправилось в поселок Седнев в Черниговской области.

Спустя почти сорок лет житель столичных Березняков Сергей Лукьянчук обнаружил фото памятника в соцсетях. У него появилась идея вернуть скульптуру, которая несколько десятков лет простояла в саду Дома творчества Союза художников Украины в Седневе, обратно в Киев. Весь процесс возвращения "Материнства" занял более года в связи с бюрократическими нюансами. Но тем не менее в сентябре Сергею удалось перевезти памятник из Черниговской области в столицу. Процесс демонтажа двухтонной скульптуры занял около восьми часов, поскольку оказалось, что она была намертво вмонтирована арматурой в бетонный фундамент. Однако усилиями целой бригады рабочих и ценой сгоревшей болгарки "Материнство" все же удалось погрузить в машину.

На данный момент ищут новое место для установки памятника, поскольку старое сильно поменялось с начала 80-х. Предполагается установить "Материнство" следующей весной на Днепровской набережной, приурочив открытие скульптуры к 50-летию Днепровского района.

Напомним, что во Франции открыли памятник Анне Ярославне.