Сенат США утвердил нового верховного судью [ Редактировать ]
Сенаторы США утвердили судью Бретта Кавано на должность в Верховный суд. Об этом сообщает MSN.
Как сообщается, за Кавано проголосовали 50 республиканцев, против - 48 демократов.
Отметим, Кавано является кандидатом на пост судьи от президента США Дональда Трампа. Теперь Кавано сможет занимать должность судьи в Верховном суде США пожизненно, никто не имеет права его уволить. Он сможет оставить пост лишь в случае собственного желания.
Вместе с тем, во время голосования за кандидатуру Кавано в Сенате под зданием Верховного суда не утихали протесты против судьи.
The scene outside the Supreme Court right now is unreal. pic.twitter.com/JRsmDmALwI— Chris Geidner (@chrisgeidner) 6 октября 2018 г.
Напомним, что также в Верховном суде Украины пройдет конкурсный отбор новых судей.
по теме
Агитация по-американски: демократы собираются ответить Трампу "новой кровью"
Агитация по-американски. Никаких билбордов вдоль дорог, они тут вообще запрещены, никаких листовок на столбах и стенах домов, которые до новых выборов потом отодрать невозможно
Нідерланди та США звинуватили Росію у кібератаках
Чотирьох росіян із дипломатичними паспортами, підозрюваних у підготовці кіберзлочину - вислали із Нідерландів
Угорсько-український конфлікт обговорять на вищому рівні
МЗС України оголосило одного з консулів Угорщини у Береговому персоною нон-ґрата, у відповідь Будапешт заявив, що вишле українського консула
Дональду Трампу пригрозили стягненням податків
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо пригрозив стягнути з Дональда Трампа всі податки, які той не сплатив
США испытают гиперзвуковое оружие
США приступят к испытаниям гиперзвукового оружия раньше, чем ожидалось