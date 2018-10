Сенаторы США утвердили судью Бретта Кавано на должность в Верховный суд. Об этом сообщает MSN.

Как сообщается, за Кавано проголосовали 50 республиканцев, против - 48 демократов.

Отметим, Кавано является кандидатом на пост судьи от президента США Дональда Трампа. Теперь Кавано сможет занимать должность судьи в Верховном суде США пожизненно, никто не имеет права его уволить. Он сможет оставить пост лишь в случае собственного желания.

Вместе с тем, во время голосования за кандидатуру Кавано в Сенате под зданием Верховного суда не утихали протесты против судьи.

The scene outside the Supreme Court right now is unreal. pic.twitter.com/JRsmDmALwI