Взрыв в Кишиневе: стало известно о погибших [ Редактировать ]
В результате взрыва в жилом доме в Кишиневе (Молдова) погибли три человека. Об этом сообщает ProTV.
Отмечается, что вследствие взрыва 7 человек получили ранения.
"Были обнаружены тела двух человек, одна женщина и один несовершеннолетний, на 14 этаже, под завалами", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, издание Jurnal.md подтверждает информацию о трех погибших и отмечает, что в результате взрыва несколько квартир были разрушены. На месте работают 100 спасателей и пожарных.
По предварительным данным, в одной из квартир на 16 этаже взорвался газовый баллон, дом не был подключен к газовой сети. Жителей дома эвакуировали, а место происшествия оцепили.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кишиневе произошел мощный взрыв в здании жилого дома.
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