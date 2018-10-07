Война на Донбассе: боевики понесли потери [ Редактировать ]
За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции на Донбассе оставалась контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 25 раз атаковали позиции украинских войск. При этом боевики 6 раз применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями, сообщили в пресс-центре ООС в Facebook.
Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, в течение суток четыре оккупанта были уничтожены и восемь - ранены.
На днях президент Украины Петр Порошенко подписал закон о статусе Донбасса.
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