В Киеве пьяный водитель такси едва не убил человека (фото) [ Редактировать ]
7 октября на пересечении проспекта проспекта Гагарина и бульвара Верховного Совета произошло жуткое ДТП. Такси Skoda вылетела с дороги и врезалась в опору освещения, сообщает "Информатор".
Предварительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам случайных свидетелей ДТП, машина на большой скорости двигалась от Дарницкой площади в сторону метро "Черниговская". Рядом не было других автомобилей, но, по неизвестным причинам, такси протаранило ограждение и на полном ходу врезалось в столб. От удара с фонарного столба попадали плафоны и лампы, а "внутренности" автомобиля, включая двигатель, разбросало вокруг.
Основной удар пришелся на сторону, где находился пассажир. По всей видимости, он не был пристегнут, так как не сработала подушка безопасности. Парня в тяжелом состоянии забрали в реанимацию. Водитель такси находился в сознании.Точные причины аварии должно установить следствие. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа.
На днях пассажиры маршрутки попали в смертельное ДТП.
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